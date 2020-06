The Batman, Zoe Kravitz: "Robert Pattinson è perfetto per il ruolo, ecco perché"

Zoe Kravitz ritiene il collega Robert Pattinson perfetto per il ruolo della versione giovane di Bruce Wayne in The Batman, ecco il parere di Catwoman.

Zoe Kravitz ha spiegato che, a suo parere, il collega Robert Pattinson è perfetto per il ruolo in The Batman, anticipando le novità che verranno introdotte nella figura di Bruce Wayne.

Un camera test di The Batman

L'arrivo di Robert Pattinson nei panni di Batman rappresenterà una svolta rispetto alla tradizione, svolta che per Zoë Kravitz è più che positiva:

"Prima di tutto, è un attore davvero bravo. Ha cominciato come idolo per adolescenti e abbiamo visto tutti che dietro c'era molto altro. È un artista davvero interessante, e questo fa molto Batman in un certo senso. Abbiamo l'illusione di Bruce Wayne, e poi abbiamo Batman nell'ombra che è molto più complicato. Per questo, credo che lui sia perfetto per il ruolo, e poi sta molto bene con il costume di Batman, ha una bella linea della mascella."

Fondamentale sottolineare la stima di Zoe Kravitz per il collega che ritiene "davvero un grande attore, capace di portare tanto di suo nel personaggio. Questo è un ruolo difficile perché le persone si aspettano tanto. E poi è un ruolo costringente in molti aspetti. Indossi questo costume, non riesci a vedere gli occhi degli altri e ti devi muovere in un certo modo. Per queste ragioni devi essere molto creativo, è una sfida e Robert ha idee molto interessanti. Credo che sia la scelta perfetta."

The Batman, Robert Pattinson: "Lo stop alla lavorazione non è stata la cosa peggiore"

Il cast di The Batman si prepara a riprendere la lavorazione di The Batman, che dovrebbe ripartire a luglio a Londra. L'uscita di The Batman è fissata al 1 ottobre 2021.