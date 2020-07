The Batman: i dettagli della Batcaverna svelati da un leak su Reddit?

Nuovi dettagli sulla versione alternativa della Batcaverna di The Batman sarebbero stati svelati in un leak anonimo apparso su Reddit.

Un leak anonimo di The Batman pubblicato su Reddit avrebbe svelato alcuni dettagli della nuova Batcaverna. Stando a quanto riferito dal leak, Warner Bros. starebbe costruendo una nuova tana per l'Uomo Pipistrello che prevede "un vasto ambiente circondato da tre piani rialzati, ognuno connesso da una scala di metallo e da una piattaforma elevatore centrale."

Essendo un leak anonimo e privo di verifica, le informazioni riferite su Reddit vanno prese con le molle, ma si rivelano comunque decisamente interessanti. La più succosa riguarderebbe la decisione di Warner Bros. di aver acquistato, e non affittato come accade solitamente, un enorme magazzino a Londra dove costruire il set della Batcaverna. L'acquisto implicherebbe la conferma della centralità della location e della volontà di dar vita a un nuovo franchise, riutilizzando più volte lo stesso set.

Inoltre il leak sosterrebbe la presenza di una pista per atterraggio e decollo elicottero nella parte più alta della Batcaverna. Possibile, dunque, che la Batcaverna possieda un'apertura sul tetto che si aprirà automaticamente ogni volta che Batman avrà bisogno di volare via con il suo Batelicottero. Dettaglio, questo, che differenzierebbe la nuova Batcaverna da tutti i design procedenti, che includono una varietà di ingressi esterni segreti.

The Batman, Robert Pattinson: "Lo stop alla lavorazione non è stata la cosa peggiore"

Il cast di The Batman si prepara a riprendere la lavorazione di The Batman, che dovrebbe ripartire a luglio a Londra. L'uscita di The Batman è fissata al 1 ottobre 2021.