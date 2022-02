The Batman: Robert Pattinson conquista i critici nelle prime recensioni internazionali

Dopo le prime anticipazioni, le recensioni di The Batman sono finalmente apparse online e l'accoglienza al film con star Robert Pattinson è particolarmente positiva.

I critici internazionali sembra infatti siano convinti che i fan del personaggio della DC saranno molto felici del risultato.

The Batman: Robert Pattinson in un'immagine

The Batman, secondo Todd Gilchrist di TheWrap, è paragonabile a Seven di David Fincher, di cui potrebbe quasi essere un remake con Robert Pattinson e Jeffrey Wright nei ruoli di William Somerset e David Mills. La recensione prosegue sottolineando che Matt Reeves è riuscito a inserire le incredibili atrocità del film di David Fincher in un'avventura del Cavaliere oscuro e con uno scopo molto significativo.

La scelta di affidare la parte alla star di Twilight, inizialmente molto criticata, sembra inoltre essersi rivelata vincente sostenendo che la nuova versione di Bruce Wayne sia in grado di superare persino le precedenti.

Mike Ryan di Uproxx ha sottolineato: "The Batman di Matt Reeves, almeno per quanto riguarda i film di supereroi, sembra così vecchio stile da aver compiuto un intero giro ed essere tornato a essere unico. Mentre guardi il film sembra che abbia più cose in comune con misteri come L.A. Confidential o Se7en rispetto a Spider-Man: No Way Home (Un film che, per la cronaca, mi è piaciuto molto). The Batman è un film che pensa al suo presente senza tenere in considerazione cosa potrebbe accadere tra cinque film". Il critico ha proseguito sottolineando che la storia si conclude in meno di tre ore e Batman è l'assoluto protagonista.

The Playlist, nell'articolo scritto da Robert Daniels, promuove in particolare l'interpretazione del protagonista. "Alla fine The Batman è un esempio di come una star possa elevare l'intero film perché Pattinson è il Batman essenziale. Lui e Jeffrey Wright in versione modesta si adattano bene insieme (la pazienza con cui Wright modella l'ironico Gordon è una lezione sulla creazione di un personaggio)".

Chris Evangelista di /Film è invece convinto che si tratti del miglior film dedicato al personaggio: "Abbiamo realmente bisogno di un altro reboot di Batman? La risposta, dopo aver visto il fantastico The Batman di Matt Reeves, apparentemente è un clamoroso sì. La storia del Cavaliere Oscuro è stata raccontata e raccontata ancora così tante volte che si potrebbe pensare che non ci sia più niente da fare con questo personaggio e, tuttavia, Reeves e il suo gruppo hanno creato un film epico tentacolare, minaccioso e sognante; un mash-up di azione-avventura, mistero, horror, noir, e persino un po' di romanticismo".

The Batman: 5 fumetti da leggere prima di vedere il film di Matt Reeves

Indiewire ha ribadito i punti in comune con film come Se7en e Zodiac, sottolineando che non ha alcun legame con lo Snyderverse o con il MCU, proponendo però qualcosa di migliore.

USA Today ha aggiunto che la rappresentazione di Gotham City è davvero unica e propone un mix di pazzia e caos, "un posto dove non vorresti mai vivere, ma ti piacerebbe rivisitare il prima possibile". Per Heroic Hollywood The Batman è il film da non perdere nel 2022 grazie alla sua fonte di ispirazione legata ai cult di genere noir: "Il film è davvero guidato dalla narrazione, quindi se vi state aspettando un spettacolo pieno d'azione ricco di effetti speciali, non è quello che avrete. The Batman è un capolavoro neo-noir".

Polygon ha invece sottolineato che dopo il fallimento dello Snyderverse e il fascino dei lungometraggi di Christopher Nolan c'è spazio per qualcosa di nuovo.

Peter Bradshaw di The Guardian ha sottolineato che Robert Pattinson reinventa il miliardario Bruce Wayne come una rock star reclusa ed elegantemente sotto l'effetto di sostanze, lodando l'interpretazione del protagonista e la sua presenza scenica.