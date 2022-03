The Batman in testa al box office italiano per la quarta settimana, flop per Michael Bay

Il cinecomic di Matt Reeves, The Batman, resiste in testa al box office italiano per la quarta settimana consecutiva; male il debutto di ambulance di Michael Bay, solo quinto.

The Batman: Robert Pattinson con Jeffrey Wright in una scena dal film

The Batman prosegue la sua corsa al box office italiano conservando la prima posizione per la quarta settimana consecutiva. Il film di Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni dell'Uomo Pipistrello incassa altri 552.000 euro arrivando a un totale complessivo di 9,2 milioni, un successo inaspettato perfino per una pellicola così attesa e ricca di star. Qui la nostra recensione di The Batman, i cui incassi sono un altro passo verso la normalità vista l'ottima ricezione avuta dalla pellicola che rilegge in chiave diversa le gesta di uno dei supereroi più amati.

The Batman: 10 cose the potreste non aver notato

Stabile in seconda posizione la commedia di Riccardo Milani Corro da te, interpretata da Pierfrancesco Favino e Miriam Leone. il film vede protagonista un imprenditore scapolo e donnaiolo che si finge costretto su una sedia a rotelle per conquistare la sua nuova preda. Qui la nostra recensione di Corro da te, che raccoglie altri 532.000 euro arrivando a 1,4 milioni totali.

Nel weekend degli Oscar magro debutto per uno dei film candidati, il biografico Spencer di Pablo Larrain che ha fruttato alla protagonista Kristen Stewart una candidatura come miglior attrice protagonista nel ruolo di Lady Diana. Come si legge nella recensione di Spencer, il film è un ritratto intimo di diana colta in un momento di profonda crisi esistenziale e matrimoniale in un weekend natalizio in cui matura la decisione di divorziare da Carlo. Debutto da 303.000 euro raccolti in 405 sale.

Pablo Larrain: "Jackie è un requiem, un film sul dolore, Spencer è un film sulla liberazione"

In quarta posizione troviamo Licorice Pizza tenera storia d'amore e d'amicizia tra due adolescenti nella Valley degli anni '70 diretta dal regista Paul Thomas Anderson. Tante le lodi al film e ai suoi interpreti Alana Haim e Cooper Hoffman, come indica anche la nostra recensione di Licorice Pizza, che raccoglie altri 295.000 euro per un totale di 987.000 euro.

Il feeling tra Michael Bay e il pubblico italiano sembra essersi interrotto a giudicare dal debutto del suo ultimo lavoro, Ambulance, adrenalinico action interpretato da Jake Gyllenhaal che apre incassando solo 213.000 euro in 315 sale.