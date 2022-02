The Batman, Paul Dano: "Non riuscivo più a dormire perché il mio Enigmista mi ha terrorizzato"

Paul Dano ha descritto le difficoltà nell'interpretare un villain ad alto tasso emotivo come l'Enigmista che, durante le riprese di The Batman, è arrivato a toglierli il sonno.

Paul Dano ha ammesso di aver avuto difficoltà a dormire durante le riprese di The Batman per colpa del suo personaggio, il villain Enigmista, che ha trovato davvero terrificante.

The Batman: un'immagine dal trailer

Paul Dano ha confessato a Entertainment Weekly di aver avuto non poche difficoltà a uscire dal personaggio del nemico di Batman svelando:

"C'era una scena con il personaggio di Peter Sarsgaard, il procuratore distrettuale di Gotham Gil Colson. Era davvero intensa. La notte non riuscivo a dormire perché per me è stata dura uscire dal personaggio. Serve molta energia per esplorare quel tipo di oscurità. E quindi, devi quasi sostenerlo una volta che sei lì perché entrare e uscire è piuttosto difficile."

The Batman: Robert Pattinson nel costume di Batman in una scena dal film

Come il protagonista Robert Pattinson, interprete di Bruce Wayne in The Batman, anche Paul Dano ha ammesso di aver avuto non poche difficoltà col costume dell'Enigmista. Lo stesso Dano ha lanciato l'idea dell'Enigmista che si copre dalla testa ai piedi con un involucro di plastica per evitare di lasciare prove del DNA sulla scena del crimine. Il regista Matt Reeves ha adorato l'idea da applicarla rigorosamente:

"La mia testa pulsava di calore. Sono tornato a casa quella notte, dopo un giorno intero di riprese, e quasi non riuscivo a dormire perché avevo paura di quello che mi stava succedendo alla testa. Era come compressa dal sudore, dal caldo e dalla mancanza di ossigeno. È stata una sensazione pazzesca".

The Batman: le prime reazioni alle proiezioni test lo definiscono un horror, "Paul Dano è fottutamente pazzo"

Per fortuna, il reparto costumi ha apportato alcune modifiche che hanno reso più facile respirare all'interno del costume dell'Enigmista. Ma Matt Reeves amava l'idea dell'Enigmista come vigilante nella storia delle origini così da dichiarare:

"L'Enigmista è onnipresente, ma quasi come un fantasma. Quando mi è venuta l'idea che l'Enigmista avrebbe inviato comunicazioni a Batman, mi ha affascinato l'idea che se sei un personaggio la cui modalità è fungere da simbolo, essere anonimo, uscire dall'ombra, nessuno dovrebbe sapere chi sei. Il tuo potere deriva dal fatto che sei anonimo. Poi all'improvviso qualcuno inizia a derubarti del tuo anonimato, inizi a perdere un po' del tuo potere e questo inizia a turbarti".

l'uscita di The Batman nei cinema italiani è fissata per il 3 marzo.