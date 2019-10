The Batman, Michelle Pfeiffer è entusiasta che Zoe Kravitz sia Catwoman e ha un consiglio per lei!

The Batman avrà Zoe Kravitz come Catwoman e Michelle Pfeiffer, iconica interprete del ruolo, ha espresso il suo entusiasmo, condividendo anche un consiglio.

L'attrice Michelle Pfeiffer, in questi giorni protagonista nei cinema con Maleficent: Signora del male, ha commentato l'arrivo di Zoë Kravitz nel cast del film The Batman dichiarando: "Sono così entusiasta! Deve assicurarsi, mentre disegnano il costume, che devono prendere in considerazione il modo in cui si può andare in bagno. Può essere un piccolo dettaglio, ma è importante".

La star del cinema ha infatti vissuto un'esperienza davvero "indimenticabile" sul set di Batman - il ritorno, film per cui è stato necessario creare oltre 60 versioni del costume in latex di Catwoman. Il corpo di Michelle Pfeiffer era talmente avvolto dall'indumento che era davvero complicato da indossare, obbligandola a essere cosparsa di talco per riuscire a entrare nel costume che, inoltre, doveva essere lucidato con del silicone dopo ogni ciak.

L'attrice poteva andare in bagno solo durante le pause per il pranzo e doveva indossare il costume anche per 12-14 ore, situazione non particolarmente pratica.

Ecco il video con i commenti di Michelle, simili a quelli compiuti da Christian Bale per quanto riguarda il costume di Batman che dovrà indossare Robert Pattinson:

Michelle Pfeiffer’s advice for @ZoeKravitz in her new role as #Catwoman might surprise you 🤣🤣 pic.twitter.com/1LcZ0EIqFC — Good Morning America (@GMA) October 15, 2019

Matt Reeves sarà il regista del progetto della Warner Bros. con protagonista Robert Pattinson che interpreterà Bruce Wayne nella nuova versione della storia ambientata a Gotham City, mentre Zoë Kravitz sarà Catwoman.

La sceneggiatura è firmata da Reeves e Mattson Tomlin, mentre le riprese di The Batman inizieranno nel mese di gennaio a Londra.

Il film mostrerà Pattinson nella parte di un giovane Bruce Wayne, alle prese con un caso da risolvere che metterà alla prova le sue capacità da detective e a confronto con nemici del calibro di Joker, Spaventapasseri, Bane, Poison Ivy, Catwoman e Ra's al Ghul.