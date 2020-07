The Batman: come sarebbe Matthew McConaughey nei panni di Due Facce?

Gran parte del cast del film The Batman è già stato annunciato, inclusi alcuni antagonisti, ma ci sono ancora voci secondo cui il film introdurrà altri cattivi. Uno di quei criminali che manca all'appello sarebbe Due Facce e c'è chi ha realizzato una convincente fan art con Matthew McConaughey su come potrebbe apparire in questo ruolo.

Non abbiamo ancora avuto tutte le conferme sui cattivi diThe Batman, al di là di Catwoman (Zoë Kravitz), Pinguino (Colin Farrell), l'Enigmista (Paul Dano) e Carmine Falcone (John Turturro).

Ma ci sono ancora altre nemesi dell'uomo pipistrello che molti fan vorrebbero vedere in questo nuovo film (o i suoi sequel). L'utente di Instagram AwedopeArts sogna di vedere Matthew McConaughey nella parte e ha mostrato quanto potrebbe essere fantastico l'attore texano come Harvey Dent / due Facce.

The Batman sarà incentrato sulla relazione tra Bruce Wayne e Alfred

Due Facce è apparso soltanto due volte sul grande schermo, dopo essere stato interpretato da Tommy Lee Jones nel Batman Forever del 1995 e da Aaron Eckhartin Il cavaliere oscuro, mentre Billy Dee Williams interpretava Harvey Dent nella serie televisiva di Batman del 1989. Quindi, considerando il numero di film di Batman prodotti e quanto poco è stato usato Due Facce, non sorprende che la gente voglia davvero che il personaggio si presenti nel nuovo film di Matt Reeves.

C'è ancora molta segretezza attorno a The Batman: il film ha iniziato le riprese solo all'inizio di quest'anno e, si spera, sarà in grado adesso di riprendere la produzione. Al momento l'uscita di The Batman è fissata al 1 ottobre 2021.