Matthew McConaughey: "Tra 5 anni avremo l'Oscar per il miglior film e attore AI"

Il divo di Dallas Buyers Club e True Detective ha ipotizzato un futuro preoccupante, soprattutto per gli attori, ma ha anche fornito una ricetta da contrappore all'abuso di AI.

Le previsioni di Matthew McConaughey sullo spazio sempre maggiore che l'intelligenza artificiale occuperà nel futuro dell'industria del cinema sono fosche, ma la star premio Oscar ha la sua ricetta per far fronte all'emergenza tecnologica.

In un dibattito pubblico col collega Timothée Chalamet ospitato da CNN & Variety Town Hall Event, il divo texano 56enne ha affrontato lo spauracchio degli attori, il rischio di essere sostituiti del tutto da interpreti sintetici con ricadute a catena anche sulla stagione dei premi.

Che cosa ha detto Matthew McConaughey sull'uso crescente dell'AI nel cinema?

"Si insinuerà sicuramente nella nostra categoria. Diventerà un'altra categoria? Tra cinque anni avremo 'il miglior film realizzato con l'AI? 'Il miglior attore in AI?" ha chiesto l'interprete di Dallas Buyers Club al pubblico composto da "Forse. Penso che potrebbe essere questo il punto: diventerà un'altra categoria. Sarà davanti ai nostri occhi in modi che nemmeno vediamo. Diventerà così efficace che non ne riconosceremo la differenza. Questa è una delle grandi domande del momento: la questione della realtà. È più confusa che mai, in un modo molto emozionante, credo, ma anche spaventoso".

Ha poi esortato gli studenti a prepararsi: "Prendetevi la vostra corsia, così almeno avrete la possibilità di agire quando si inizierà a sconfinare".

L'opinione di Timothée Chalamet sull'intelligenza artificiale

A partecipare al dibattito insieme a McConaughey era il trentenne Timothée Chalamet, che rappresentava una generazione diversa rispetto al più anziano collega. Chalamet è candidato all'Oscar come miglior attore per Marty Supreme, adrenalinica pellicola sul ping-pong di Josh Safdie.

"Devono venire da te e dirti, 'Timothée, vorrei che tu fossi alla mia festa del cinquantesimo compleanno tra cinque mesi, e sarò alle Bahamas. So che non puoi esserci di persona, ma ti farò entrare e ti voglio come personaggio in Marty Supreme'", ha ipotizzato McConaughey rivolto al collega. "Possono farlo, ma dovranno venire da te per chiederti: 'Posso?'. Oppure violeranno il copyright. E tu avrai la possibilità di essere la tua stessa agenzia e dire, 'Sì, per questa cifra'. Oppure, 'No'".

Chalamet ha replicato al collega definendo il problema dell'AI "la nostra guerra da combattere". Ecco le sue parole: "Sarà una guerra che dovremo combattere tutti insieme. Sembra conflittuale, forse non sono le parole giuste, ma è una doppia responsabilità. Purtroppo per la vostra generazione, penso che sarete voi a capire come integrarla. Le persone che ora ricoprono posizioni di potere, come me, come Matthew, hanno la responsabilità di fare in modo che le porte rimangano aperte per chi arriverà dopo. Alcuni dei ruoli che ho ottenuto e che hanno contribuito a dare il via alla mia carriera, non saprei nemmeno se siano disponibili oggi".