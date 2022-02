The Batman, Matt Reeves: "Lo spinoff su Pinguino come Scarface"

Dopo The Batman, Colin Farrell tornerà a interpretare Oswald Cobblepot in auna serie spinoff dedicata al suo villain, pinguino, che il regista Matt Reeves paragona a Tony Montana di Scarface.

The Batman: l'irriconoscibile Pinguino di Colin Farrrell

Lo spinoff di The Batman dedicato al Pinguino racconterà la storia delle origini del villain di cui faremo la conoscenza al cinema a partire dal 3 marzo. Per adesso, sulla serie interpretata da Colin Farrell non è rivelato molto, ma Matt Reeves ha anticipato qualche dettaglio nel corso di un'intervista con Entertainment Weekly. spiegando:

"Quello che volevo davvero che questo film facesse era creare un Batverse. Non fai una storia e dici 'Questo è il capitolo 1' perché potresti non riuscire a fare il capitolo 2. Quindi, la storia doveva reggersi da sola. Ma il fatto è che il mondo di Batman è così ricco di personaggi che quando stai per finire, puoi già iniziare a pensare alla prossima cosa. Perché l'idea, ovviamente, è che la storia di Gotham non finisca mai".

Lo spinoff su Pinguino mostrerà l'ascesa di Oswald Cobblepot a Gotham da delinquente di basso livello a mente criminale. Il regista paragona la storia dello show a Scarface, come se Oswald Cobblepot fosse fondamentalmente il Tony Montana di questo nuovo Batverse:

"Ho detto a HBO Max, 'Ad essere onesto, alla base della storia del Pinguino ho pensato che ci fosse questa specie di 'sogno americano di Gotham, quasi come Scarface; l'ascesa di questo personaggio che tutti sappiamo raggiungerà lo status di mito'. È sottovalutato ed è come una bomba a orologeria... i produttori hanno esclamato 'Oh mio Dio, ci siamo!' Ed è stato davvero eccitante perché, a quel punto, Colin aveva già dato vita al personaggio".