The Batman: Matt Reeves sul Joker di Heath Ledger: "Incancellabile"

Il regista Matt Reeves ha parlato del Joker di Heath Ledger in relazione al suo nuovo adattamento del personaggio in The Batman.

Matt Reeves ha parlato della versione del Joker interpretata da Heath Ledger, mentre è in fase di gestazione il suo nuovo adattamento The Batman. Al momento non sappiamo se un nuovo Joker comparirà nel film, che attendiamo per il 2021, ma nel frattempo il regista ha speso alcune ammiratissime parole nei confronti del compianto Ledger e della sua incredibile performance.

Il cavaliere oscuro: un primo piano di Heath Ledger

Tra le fonti di ispirazione per The Batman, Il cavaliere oscuro ha un posto d'onore insieme ai molti fumetti e ai film di Tim Burton. I fan hanno già iniziato a chiedersi se tra i molti villain di The Batman tornerà a portare il caos anche Joker e hanno espresso diverse possibili soluzioni di casting. C'è chi fa il tifo per un Joker con il volto di Johnny Depp, mentre altri preferirebbero Willem Dafoe.

Al momento i cattivi che metteranno in difficoltà il giovane Bruce Wayne sono Catwoman, Pinguino e l'Enigmista, ma chissà che altri non vengano annunciati più avanti nel processo produttivo... Parlando con Nerdist, Reeves dichiara: "Il Cavaliere Oscuro è incredibile e penso che la performance di Heath Ledger e la loro concezione del Joker in quel film sia incancellabile."

L'eredità cinematografica del Joker di Heath Ledger pesa molto sui Joker visti finora e potrebbe influenzare lo stesso Matt Reeves nell'ipotesi di un uso del villain. Le motivazioni e l'imprevedibilità del villain di Nolan continuano ad affascinare il regista: "Il film dedica molto spazio a quanto è spaventoso guardare nell'abisso, l'idea di quel livello di nichilismo. L'idea secondo cui non c'è niente da fare, perché anche distruggendolo stai realizzando i suoi obiettivi. Era una consapevolezza terrificante che parla a un aspetto della natura umana molto profondo."