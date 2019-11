The Batman: alcune scene importanti saranno ambientate all'Arkham Asylum

The Batman, il cinecomic con star Robert Pattinson, avrà delle scene ambientate all'Arkham Asylum, come sembrano confermare delle fonti vicine al regista Matt Reeves.

Un articolo pubblicato da Variety in cui si parla del futuro dei film tratti dai fumetti della DC ha ora accennato all'ambientazione del progetto. The Batman non sarà totalmente ambientato negli spazi dell'Arkham Asylum, come sostenevano delle ipotesi in cui si sosteneva la sceneggiatura fosse ispirata al videogioco Batman: Arkham Asylum. Le fonti del magazine hanno però confermato che alcune delle sequenze più importanti si svolgeranno negli spazi in cui sono rinchiusi molti dei villain di Gotham City.

Tra i nemici di Bruce Wayne che saranno coinvolti nel film ci sono l'Enigmista che avrà il volto di Paul Dano, il Pinguino affidato a Colin Farrell e Catwoman interpretata dall'affascinante Zoe Kravitz.

Nel cast dell'atteso cinecomic ci saranno poi Andy Serkis nel ruolo di Alfred e Jeffrey Wright che sarà il commissario Gordon.