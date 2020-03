The Batman: Johnny Depp trasformato nel Joker in una fan art

Una fan art di The Batman immagina il possibile look di Johnny Depp nei panni di Joker, villain della saga DC.

Dopo i rumor circolati su The Batman qualche giorno fa, una fan art si diverte a immaginare il look di Johnny Depp in versione Joker, villain della saga DC.

Al momento non si ha nessuna conferma che il Joker possa comparire in The Batman, ma escludendo l'ipotesi di un crossover col Joker di Joaquin Phoenix, alcuni rumor - privi di fondamento, pare - hanno indicato in Johnny Depp il possibile interprete del villain che dovrebbe fare la sua comparsa nella trilogia di Matt Reeves che prenderà il via con The Batman.

Detto fatto, l'artista @death.streak_art ha pubblicato su Instagram una suggestiva versione di Johnny Depp in versione Joker con tanto di capelli verdi e ghigno malefico.

Tutti i Joker: da Cesar Romero a Joaquin Phoenix

Le riprese di The Batman sono attualmente in corso nella città di Londra e nel cast, oltre a Robert Pattinson, ci sono anche Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Andy Serkis in quello di Alfred, Jeffrey Wright che sarà il Commissario Gordon, John Turturro che interpreterà Carmine Falcone e Peter Sarsgaard.

Nel cast del lungometraggio della Warner Bros ci saranno inoltre, come rivelato nelle ultime ore, i gemelli Max e Charlie Carver, conosciuti dal pubblico televisivo grazie a Teen Wolf, in un ruolo di cui non sono stati diffusi i dettagli.

The Batman arriverà nei cinema il 25 giugno 2021.