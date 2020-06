The Batman: Matt Reeves introdurrà un nuovo Joker nella trilogia?

Un nuovo rumor anticiperebbe l'arrivo di un nuovo Joker nei sequel di The Batman, il casting per il ruolo non è ancora in corso.

La trilogia di The Batman, diretta e concepita da Matt Reeves, potrebbe vede l'arrivo di un nuovo Joker. Ormai da mesi circolano rumor riguardo al destino dei villain della Rogues Gallery DC, ma adesso la notizia starebbe prendendo consistenza.

Un camera test di The Batman

Secondo The Direct, Matt Reeves starebbe pianificando l'apparizione del Joker nel secondo e nel terzo film della trilogia di The Batman come uno dei tanti villain. A quanto pare riferimenti a Joker saranno presenti anche nel primo The Batman, in uscita nel 2021, ma per adesso il casting per il personaggio non sarebbe ancora iniziato.

Sappiamo che in The Batman, interpretato dall'inglese Robert Pattinson, Matt Reeves abbraccerà un differente mito dell'Uomo Pipistrello concentrandosi su una versione più giovane, dalle spiccate doti investigative, che muove i primi passi come vigilante a Gotham City nel tentativo di combattere il crimine che imperversa.

The Batman, Robert Pattinson: "Lo stop alla lavorazione non è stata la cosa peggiore"

A fianco di Robert Pattinson nel ruolo di Batman/Bruce Wayne troveremo Zoë Kravitz nei panni di Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano sarà Edward Nashton/Enigmista, Jeffrey Wright sarà il Commissario James Gordon, John Turturro si calerà nei panni del boss Carmine Falcone, Peter Sarsgaard sarà il procuratore distrettuale di Gotham Gil Colson, Jayme Lawson la candidata sindaca Bella Reál, Andy Serkis sarà il fedele maggiordomo Alfred e Colin Farrell vestirà i panni di Oswald Cobblepot, Alias Pinguino. Anche i gemelli Max e Charlie Carver si sono uniti al cast in un ruolo misterioso.

The Batman arriverà al cinema il 1 ottobre 2021.