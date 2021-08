The Batman, Jeffrey Wright: "È gotico e misterioso"

I fan di The Batman dovranno attendere ancora a lungo prima di avere il piacere di vedere l'attesa pellicola di Matt Reeves sul grande schermo. Nel frattempo, l'interprete del futuro Commissario James Gordon, Jeffrey Wright, torna a parlare del progetto definendolo "gotico e misterioso".

The Batman: Il Commissario Gordon

A quanto sappiamo finora, The Batman narrerà i primi passi di Bruce Wayne come giustiziere dotato di spiccate abilità investigative. Il miliardario orfano decide di scendere in campo di fronte alla violenza che imperversa a Gotham City e che, anni prima, lo ha privato dei genitori.

A interpretare Batman in questa versione più giovane e inesperta è l'inglese Robert Pattinson, affiancato da un cast di altissimo livello. Jeffrey Wright, che interpreta James Gordon, in forza al dipartimento di polizia di Gotham, ha fornito qualche vaga anticipazione nel corso di un'intervista con Hollywood Reporter in cui ha descritto il cinecomic come:

"Gotico. Investigativo, se questa è una parola. Misterioso, e complicato. È stato difficile a causa delle condizioni in cui stavamo lavorando. Ci sentivamo isolati, molti di noi erano lontani da casa, fuori dal paese, a Londra. Ho vissuto più quarantene di quante avrei augurato a chiunque, andando avanti e indietro negli ultimi sei mesi. Quindi è stata dura arrivare alla fine. Stavamo lavorando durante l'epidemia e stavamo cercando di proteggere noi stessi, gli altri e la produzione. Quindi ci è voluto molto tempo".

Nonostante le numerose difficoltà, il bilancio dell'esperienza di Jeffrey Wright sul set di The Batman è sicuramente positiva, come svela lui stesso:

"Posso dire che è stato davvero gratificante perché ci siamo tutti uniti a un unico obiettivo: fare il nostro lavoro, fare questo film, proteggerci a vicenda e superare la crisi insieme. E l'abbiamo fatto. Penso che abbiamo realizzato un film brillante, e lo abbiamo fatto come un collettivo. Vorrei che questo paese seguisse l'esempio per superare questa emergenza. Ma per lo meno, so che l'abbiamo fatto su quel set cinematografico, quindi so che può essere fatto se c'è la volontà".

The Batman sarà distribuito al cinema da Warner Bros a partire dal 4 marzo 2022.