The Batman: Jeffrey Wright svela a quale fumetto sarà ispirato

Il regista e il cast di The Batman continuano a lanciare indizi sulle possibili fonti di ispirazione del film: l'ultimo indiziato è il fumetto The Long Halloween.

Le certezze su The Batman sono veramente poche e il cast, insieme al regista Matt Reeves, continua a lanciare segnali criptici sulle possibili fonti di ispirazione per il film. L'ultimo a lasciare le briciole sul sentiero è Jeffrey Wright, che nel reboot interpreterà il commissario Jim Gordon e al centro delle nuove speculazioni c'è il celebre e acclamato fumetto sul supereroe The Long Halloween.

La serie a fumetti The Long Halloween è stata pubblicata in 13 albi dal 1996 al 1997 e segue le vicende del precedente Year One. Scritto da Jeph Loeb e illustrato da Tim Sale, il fumetto è ambientato durante i primi anni di Batman nei panni dell'uomo pipistrello e vede il medesimo assembramento di nemici che sarà presente nel film.

Nel cast di The Batman sono infatti stati confermati L'Enigmista (Paul Dano), Catwoman (Zoë Kravitz), Pinguino (Colin Farrell) e Carmine Falcone (John Turturro), oltre a Batman che sarà interpretato da Robert Pattinson. Un simile crogiuolo di villain necessita di uno script a prova di scivolone e magari proprio i fumetti sul giovane Bruce Wayne possono fornire i giusti spunti per orchestrare al meglio la battaglia.

The Batman sarà basato sul fumetto Batman: Year One?

Il taglio di Matt Reeves porterà The Batman verso una storia di mistero e poliziesco e Jeffrey Wright potrebbe aver rivelato una delle principali fonti di ispirazioni per il regista, che già in prima persona aveva lanciato segnali in direzione di Year One. L'utilizzo di The Long Halloween come materiale di partenza non sarebbe certo sorprendente, visto il ruolo avuto dallo stesso fumetto nella progettazione di Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan. L'attesa per le conferme è ancora lunga, dato che il film è stato programmato in uscita per giugno 2021, ma con un po' di fortuna qualcuno si lascerà sfuggire qualche indiscrezione.