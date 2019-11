The Batman: l'esordiente Jayme Lawson nel cast del film

The Batman, l'atteso cinecomic della Warner Bros., avrà tra i suoi protagonisti anche l'esordiente Jayme Lawson, come rivelato in anteprima dal sito Collider.com.

L'attrice si è da poco diplomata alla prestigiosa accademia Julliard di New York e per ora la produzione del film dedicato alle avventure di Bruce Wayne, parte affidata a Robert Pattinson, non ha voluto rivelare il ruolo che è stato assegnato a Jayme Lawson, anche sembra essere un personaggio piuttosto importante.

La giovane artista ha recitato a teatro in alcune produzioni di Romeo e Giulietta e in Amleto e attualmente è in scena con lo spettacolo For Colored Girls Who Have Considered Suicide/When the Rainbow Is Enuf.

Sul sito della Juilliard, fino a poco tempo fa, era inoltre presente un video in cui Jayme svelava che il suo sogno era quello di interpretare Catwoman, parte però affidata a Zoë Kravitz.

Tra gli interpreti del cinecomic prodotto da Warner Bros dovrebbero esserci anche Andy Serkis nella parte di Alfred Pennyworth, il fidato maggiordomo di Bruce Wayne, mentre Colin Farrell potrebbe interpretare il malvagio Pinguino.

Nel cast di The Batman ci saranno anche Jeffrey Wright che sarà il commissario Gordon e Paul Dano nel ruolo dell'Enigmista.

La regia del film è stata affidata a Matt Reeves e racconterà la storia di un giovane Bruce Wayne, alle prese con un caso da risolvere che metterà alla prova le sue capacità da detective e a confronto con nemici del calibro di Joker, Spaventapasseri, Bane, Poison Ivy, Catwoman e Ra's al Ghul.

