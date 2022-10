The Batman, in futuro potremmo vedere un team-up tra Joker e Il Pinguno? Risponde Barry Keoghan

L'interprete di Joker in The Batman Barry Keoghan ha commentato l'idea di un team-up tra il suo personaggio e quello del Pinguino nell'universo di Matt Reeves.

L'universo di The Batman si espande sempre di più, e c'è chi nel futuro del franchise si augura di veder collaborare il Joker e il Pinguino... Ma che ne pensa l'interprete del Principe Pagliaccio di Gotham, Barry Keoghan?

L'attore di Dunkirk e Eternals Barry Keoghan è stato recentemente intervistato da CinemaBlend, che non ha potuto esimersi dal porre una delle domande più gettonate tra i fan del mondo DC e del Batverse: vedremo mai un team-up tra il suo Joker e il Pinguino di Colin Farrell?

Keoghan, che ha appena recitato al fianco della sua co-star di The Batman in occasione del film Gli Spiriti dell'Isola, ha così risposto: "Lo spero".

"Non vorrei addentrarmi [in questi discorsi ipotetici], ma ovviamente non ci penserei due volte a dire di sì a una nuova opportunità di lavorare con Colin" ha poi elaborato "Non è solo un attore incredibile che sta davvero brillando, ma per me è anche una persona davvero fantastica".

E voi, cosa vorreste vedere nel futuro del Batverse? Quali personaggi di The Batman vorreste rivedere sullo schermo?