The Batman: uno sguardo diverso su Gotham City in una nuova foto del film di Matt Reeves

Una Gotham City diversa da come l'abbiamo vista finora, anticipata in una nuova foto di The Batman diffusa dal regista Matt Reeves.

Il regista Matt Reeves ha diffuso via social una nuova foto di The Batman che offre uno sguardo diverso su Gotham City. Il tutto alla vigilia del DC Fandome, evento virtuale targato DC che offrirà nuove anticipazioni sul film in arrivo.

La foto, che Matt Reeves rivela essere un fotogramma del trailer, mostra l'Uomo Pipistrello di Robert Pattinson di spalle mentre sembra osservare lo skyline di Gotham City all'alba. Reeves promette ai fan che The Batman offrirà qualcosa di mai visto prima.

Le riprese di The Batman si sono svolte in gran parte a Londra, anche se la seconda unità è scesa nelle strade di Chicago, che è la città usata come base da Christopher Nolan per la sua Gotham City in The Dark Knight. Questa immagine è solo una piccola anticipazione della Gotham che vedremo al cinema prossimamente.

The Batman: svelato il nuovo look della Catwoman di Zoe Kravitz

The Batman è un reboot dell'iconica proprietà DC che stavolta vede l'inglese Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne/Batman. Matt Reeves - che ha anche scritto la sceneggiatura - ha rivelato in precedenza che il film si svolge nel secondo anno in cui Bruce Wayne decide di diventare Batman, quindi non si tratterà di un'altra storia delle origini. Il punto cruciale della storia vedrà Batman usare le sue abilità da detective per risolvere un mistero, con l'Enigmista di Paul Dano nei panni del principale villain. Lungo il cammino, Batman si imbatte anche in Catwoman (Zoe Kravtiz) e Pinguino (Colin Farrell), che però dovrebbe essere presente solo in alcune scene.

The Batman uscirà nei cinema il 4 marzo 2022. The cast troviamo Jeffrey Wright nel ruolo di James Gordon, Andy Serkis in quello di Alfred e John Turturro nei panni di Carmine Falcone.