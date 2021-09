The Batman: svelato il nuovo look della Catwoman di Zoe Kravitz

Nel corso dell'edizione virtuale del DC FanDome, Warner Bros ha mostrato il nuovo look di Catwoman, interpretata da Zoe Kravitz in The Batman

Catwoman is on fire nella nuova immagine di The Batman diffusa in vista della seconda edizione del DC FanDome. Il personaggio interpretato da Zoe Kravitz è il grande protagonista del nuovo trailer del film di Matt Reeves che sarà distribuito a partire dal prossimo 16 ottobre.

Come riportato da Comic Book, il nuovo trailer di The Batman mostra il personaggio di Selina Kyle - portato sullo schermo da Zoë Kravitz - con indosso una maschera artigianale e una sorta di cappotto in pelle. Si tratta delle prime nuove immagini mostrate direttamente da The Batman dal footage dell'anno scorso che ha rivelato ai fan l'aspetto di Batman, dell'Enigmista e del Pinguino.

Piuttosto che una Catwoman vera e propria, al momento Selina Kyle è un semplice ladro d'appartamento. A proposito del suo The Batman, Matt Reeves ha dichiarato: "I cattivi sono spesso la parte più divertente di un film. Voglio dire, la galleria di cattivi con cui si scontra Batman è davvero straordinaria. A me non interessava fare tanto una origin story quanto un racconto sui primi giorni della carriera di Batman. Ciò vuol dire che anche i cattivi sono ancora alle prime armi. Questo è il motivo per cui, per adesso, Selina sarà un semplice ladro d'appartamento".

Zoe Kravitz, invece, ha raccontato: "Selina sa prendersi cura di sé molto bene. Lei stabilisce una particolare connessione con Batman perché ha a cuore la difesa dei più deboli". Infine, il produttore Dylan Clark ha dichiarato: "Ciò che è interessante del personaggio di Selina Kyle è che lei rappresenta una sorta di salvatrice per i dimenticati e per le persone che non hanno nessuno. Lei è molto complessa e non sai mai fino a che punto si spingerà la sua lealtà".

The Batman arriverà al cinema il 4 marzo 2022 ed è interpretato da Robert Pattinson, Colin Farrell, Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro e Andy Serkis.