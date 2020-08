The Batman: ecco perché Gotham City sarà come non l'avete mai vista prima

Durante il DC Fandome, il regista Matt Reeves ha raccontato di come nel suo The Batman, nuovo film dedicato al personaggio DC, Gotham City sarà totalmente diversa da quella rappresentata in precedenza da Tim Burton e da Christopher Nolan al cinema.

Nel corso del panel su The Batman, è stato chiesto a Matt Reeves come sarà rappresentata Gotham nell'attesissimo film di cui abbiamo visto il primo trailer questa settimana, e lui ha risposto che il suo obiettivo principale è stato quello di rappresentare una città mai vista prima:

"La natura di questo posto, e la sua storia, sono di fondamentale importanza per la nostra narrazione ed è stata una delle cose che volevo davvero fare, perché è il centro di questa storia, in particolare le vicende di corruzione nella città. Volevo presentarla in un modo che fosse davvero ricca. Volevo che sembrasse una città americana in cui nessuno è mai stato. Voglio dire, altre iterazioni, come quella di Burton, avevano set molto, molto teatrali, belli, bellissimi, e Nolan aveva creato in Batman Begins una realtà particolare, parti di Chicago e parti di Pittsburgh, mentre ciò che noi abbiamo cercato di creare è stata una versione mai vista prima"

Matt Reeves ha poi spiegato qualche dettaglio, raccontando di una particolare location del film - Gotham Square - la cui location reale è stata Liverpool invece che un'area molto più riconoscibile come New York City. L'obiettivo: creare un look e un'atmosfera unici rispetto alle città più note.

I fan non vedono l'ora di vedere questo nuovo aspetto di Gotham City e, soprattutto, di scoprire il Batman di Robert Pattinson. L'uscita di The Batman è prevista per ottobre 2021.