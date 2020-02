The Batman: una nuova foto dal set conferma il titolo di lavorazione del film

Una nuova foto dal set di The Batman conferma il titolo di lavorazione del film e mostra la sedia di Robert Pattinson, star del film nel ruolo di una versione giovane di Bruce Wayne.

Una nuova foto dal set di The Batman svela la sedia di Robert Pattinson, star del film nel ruolo di Bruce Wayne, e conferma il titolo di lavorazione del film DC, Vengeance.

La foto dal set di The Batman, apparsa su Reddit, mostra la sedia da regista col nome di Robert Pattinson sullo schienale in rosso sormontata dalla scritta Vengeance, titolo familiare ai fan del cavaliere Oscuro visto che la vendetta contro il crimine di Gotham City è lo scopo primario dell'eroe dopo l'omicidio dei genitori davanti ai suoi occhi quando era solo un bambino.

The Batman, il costume di Robert Pattinson in versione a colori

The Batman vedrà l'inglese Robert Pattinson nei panni di Batman/Bruce Wayne, con lui ci saranno anche Zoë Kravitz (Catwoman), Paul Dano (Enigmista), John Turturro (Carmine Falcone), Peter Sarsgaard, Jayme Lawson e Andy Serkis nel ruolo di Alfred. Il film di Matt Reeves seguirà Batman negli anni della sua formazione come protettore e guardiano di Gotham City, inoltre metterà in luce le doti investigative di Bruce Wayne diversificando la nuova incarnazione del personaggio dalle precedenti.

L'uscita di The Batman è fissata per il 25 giugno 2021.