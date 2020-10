The Batman: una foto dal set suggerisce l'arrivo di un nuovo villain?

Il parco villain di The Batman potrebbe arricchirsi della presenza di un nuovo villain a quanto scorto in un indizio scovato sul set di Chicago.

Il parco villain di The Batman, che già si profila abbondante, potrebbe aumentare ulteriormente in virtù di un dettaglio svelato da una foto dal set. La foto in questione proverrebbe dal set di Chicago in allestimento in vista del trasferimento della troupe dopo la fine delle riprese in Inghilterra.

Wait — is the THE FLASH logo on the Chicago set of THE BATMAN?! pic.twitter.com/p2pRpBv6kn — Jake Hamilton (@JakesTakes) October 17, 2020

Nel post che accompagna la foto, diffusa su Twitter dall'utente Jake Hamilton, l'autore si interroga sulla presenza del logo di Flash sul set di Chicago di The Batman (in basso a destra). Ma il poster strappato in parte svela un altro importante indizio, un Easter egg collegato al personaggio di Victor Fries, alias Mr. Freeze. Nel poster si legge infatti "Destroy GothCorp", e GothCorp è proprio la compagnia responsabile della creazione di Mr. Freeze. In più, la "A" presente nel poster evocherebbe il simbolo del villain Anarky.

In Batman: The Animated Series, Victor Fries lavora presso la GothCorp dove ha inventato un raggio congelante che gli permetta di mantenere in vita la moglie malata ibernandola. Il CEO della GothCorp Ferris Boyle ha, però, causato la morte della moglie di Fries usando proprio il suo raggio e lo trasformato in Mr. Freeze, un essere in grado di sopravvivere solo a temperature gelide. La frase "Destroy GothCorp" potrebbe essere il motto di Mr. Freeze nonché la prova della sua esistenza nell'universo di The Batman, ma è presto per avere certezze.

Per adesso, tra i villain di The Batman, è confermata la presenza di Catwoman (Zoë Kravitz), di Pinguino (Colin Farrell), de l'Enigmista (Paul Dano) e del boss Carmine Falcone (John Turturro). Il regista Matt Reeves ha anticipato che per molti villain DC il film sarà una storia delle origini.

The Batman, diretto da Matt Reeves arriverà, dopo un nuovo posticipo, nelle sale americane il 4 marzo 2022 e proporrà una versione inedita sul grande schermo del personaggio dei fumetti che, nella versione affidata a Robert Pattinson, starà iniziando la sua attività come vigilante cercando di affrontare le proprie paure e diventare Batman, seguendo come si è evoluto nell'eroe che tutti conosciamo.