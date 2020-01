The Batman: Robert Pattinson rivela il look del suo Bruce Wayne?

Robert Pattinson, protagonista di The Batman, ha svelato il probabile look di Bruce Wayne durante una sfilata di moda alla Paris Fashion Week.

Le riprese di The Batman, il nuovo film di Matt Reeves, sono da poco iniziate e il protagonista Robert Pattinson ha sfoggiato in questi giorni un look che sarebbe perfetto per il suo Bruce Wayne.

Ieri, infatti, l'attore è stato visto alla Paris Fashion Week, in occasione della sfilata Dior Man, con un look total black composto da una camicia nera, un'elegante giacca Harrington nera e il jeans nero.

Una volta viste le foto di Robert Pattinson, i fan hanno subito associato quello stile al personaggio di Batman che, com'è noto, predilige i toni del nero in tutti i suoi look. Vedremo come apparirà realmente questo nuovo Bruce Wayne, intanto sappiamo che le riprese sono in corso a Londra e che Robert Pattinson era davvero ansioso di iniziare: "Adoro la storia che verrà raccontata. Amo ogni interazione, È una parte molto, molto speciale e sembra che tutti abbiano partecipato a rendere davvero curato il mio personaggio. Penso che Matt Reeves sia un ottimo regista, Non vedo l'ora di iniziare"

The Batman è diretto da Matt Reeves, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Mattson Tomlin. Oltre a Robert Pattinson come Bruce Wayne / Batman, il film vede la partecipazione di Jeffrey Wright come James Gordon, Zoë Kravitz come Selina Kyle / Catwoman, Paul Dano come Edward Nashton / The Riddler, Colin Farrell come Oswald Cobblepot / The Penguin, Andy Serkis come Alfred Pennyworth e John Turturro nel ruolo di Carmine Falcone.