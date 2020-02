The Batman: Daredevil diventa trending topic "per colpa" del costume di Robert Pattinson

Daredevil è diventato improvvisamente trending topic "per colpa" del video sul costume di Robert Pattinson in The Batman, paragonato al look del supereroe cieco nella serie Netflix.

La serie Marvel/Netflix Daredevil è diventata trending topic su Twitter dopo il lancio del costume di Robert Pattinson in The Batman in un video diffuso dal regista Matt Reeves.

Il camera test video di The Batman in cui è stato svelato il costume di Robert Pattinson ha animato il web, che si è affrettato a commentare, paragonando il video, immerso in una luce rosso cupo, al look del protagonista di Daredevil, serietv Marvel/Netflix cancellata un anno fa.

I fan hanno subito notato le somiglianze nel look e nello stile visivo del test video, che ricorda l'aspetto di Daredevil, commentando sui social e facendo diventare rapidamente Daredevil e Batman trending topic. Qualcuno ha ironicamente commentato: "Il nuovo Daredevil sembra grandioso."

The Batman: il simbolo sul costume di Robert Pattinson è fatto con le pistole che hanno ucciso i genitori?

Colour tone and costume design. Have I seen this somewhere else before? 🤔🤔🤔🤔🤔 #TheBatman #Daredevil pic.twitter.com/Zu30kn2114 — James Edwards (@ittatto23) February 13, 2020

New Daredevil looks great pic.twitter.com/O7mqgIbFNV — Eliot (@EliotETC) February 13, 2020

Stitched leather. It's like arkham meets Daredevil... pic.twitter.com/yYd27M3W74 — Film Junkee (@DaveePena) February 13, 2020

Me finding out Daredevil Season 4 isn’t coming out, and it’s just The Batman: pic.twitter.com/Dm4b4eR4cY — (@Trxnzition) February 14, 2020