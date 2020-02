The Batman: Robert Pattinson in costume nelle prime immagini del film (VIDEO)

Matt Reeves ha condiviso online il video del camera test di The Batman in cui si vede per la prioma volta Robert Pattinson con il costume dell'eroe.

L'attesa per The Batman cresce grazie a un video in cui si vede Robert Pattinson con il costume dell'eroe, svelando così i primi dettagli dell'atteso look creato per la nuova versione di Bruce Wayne.

Il camera test condiviso online dal regista Matt Reeves, accompagnato dalla musica di Michael Giacchino, regala alcune inquadrature del costume creato per il film. Robert Pattinson indossa non solo un'armatura, apparentemente fatta con dei materiali "normali" e non ipertecnologici, ma anche la maschera dell'Uomo Pipistrello.

Le immagini sembrano quindi confermare le anticipazioni rivelate tempo fa che parlavano di un look totalmente nuovo e lo stesso interprete di Bruce Wayne aveva svelato che indossare l'iconico costume trasmetteva immediatamente un'idea di potenza e lo aiutava a entrare nel ruolo, trasformandosi letteralmente nel vigilante di Gotham City.

Le riprese del film sono attualmente in corso nella città di Londra e nel cast ci sono anche Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Andy Serkis in quello di Alfred, Jeffrey Wright che sarà il Commissario Gordon, John Turturro che interpreterà Carmine Falcone e Peter Sarsgaard.