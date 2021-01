The Batman: nuovo sguardo a l'Enigmista di Paul Dano grazie a... una bibita

Il trailer di The Batman ci ha permesso di dare un primo sguardo al costume de l'Enigmista, personaggio interpretato da Paul Dano nonché uno dei villain principali del film. Adesso un'ulteriore anticipazione arriva da una bibita collegata alla promozione del film, Mountain Dew.

In partnership con The Batman, Mountain Dew sta mettendo in commercio un nuovo gusto della bevanda che si chiama "Riddler's Brew", come rivela ScreenRant. L'etichetta della bottiglia mostra un'immagine dell'Enigmista di Paul Dano.

Potrebbe sembrare strano la diffusione di merchandise collegato al cinecomic con così tanto anticipo rispetto all'uscita, ma è probabile che la data originale di The Batman sia responsabile di questa scelta. Il film, in un primo tempo, avrebbe dovuto uscire a giugno 2021, ma a causa di varie complicazioni nella produzione dovute all'emergenza sanitaria è ancora in fase di ripresa in Inghilterra e l'uscita è stata spostata a marzo 2022.

The Batman: per Robert Pattinson la lavorazione è "estenuante"

Il film diretto da Matt Reeves proporrà una versione inedita sul grande schermo del personaggio dei fumetti che, nella versione affidata a Robert Pattinson, intraprende la sua attività come vigilante cercando di affrontare le proprie paure e diventare Batman, l'eroe che tutti conosciamo.

Nel lungometraggio verranno mostrati famosi villain come Catwoman (Zoe Kravitz) di cui è stato quindi mostrato il look in versione Selina con tanto di manicure in perfetto stile "felino", il Pinguino (Colin Farrell) e l'Enigmista (Paul Dano).