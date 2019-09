The Batman: Christian Bale dice a Robert Pattinson di "non dare ascolto ai detrattori"

The Batman avrà come protagonista Robert Pattinson, scelta non apprezzata in modo unanime dagli appassionati di cinema e dai fan dei fumetti, e Christian Bale ha ora consigliato al suo giovane collega di non preoccuparsi delle critiche e dei detrattori.

L'ex interprete di Bruce Wayne è infatti ritornato a commentare il futuro dei cinecomic dedicati a Batman durante un'intervista rilasciata a Extra TV in cui ha parlato del coinvolgimento di Robert Pattinson: "Buon per lui. Deve semplicemente renderlo proprio, non ascoltare i detrattori".

Christian Bale ha proseguito ricordando: "Tutti hanno protestato quando Heath Ledger è stato scelto per il ruolo del Joker e guardate che performance assolutamente brillante ha realizzato. Non deve ascoltare queste persone, deve fare a modo suo". La star ha infine ribadito la sua approvazione nei confronti del suo "erede" nell'iconica parte: "Penso sia un attore affascinante ed è una scelta grandiosa".

Bale, durante il Toronto Film Festival, aveva già svelato che consiglio darebbe a Robert Pattinson prima di arrivare sul set: "Lo stesso che ho dato a Ben Affleck. Semplicemente cerca di essere in grado di fare pipì da solo".

Per ora il regista di The Batman, Matt Reeves, non ha rivelato i dettagli del lungometraggio nonostante sia stato confermato che dovrebbero apparire villain iconici come Catwoman o il Pinguino. Kevin Smith ha svelato pochi giorni fa che una "fonte affidabile" gli avrebbe rivelato che il cinecomic dovrebbe trarre ispirazione da The Long Halloween, fumetto scritto da Jeph Loeb e illustrato da Tim Sale a partire dal 1996.

Il regista Matt Reeves ha confermato che il film sarà per atmosfera vicino a un noir e mostrerà Bruce Wayne quasi in versione detective, elemento che nei precedenti lungometraggi non ha avuto molto spazio.

Per ora non c'è comunque alcuna conferma ufficiale per quanto riguarda gli eventi che verranno portati sul grande schermo a partire dal 25 giugno 2021.

