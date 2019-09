The Batman: per Kevin Smith il film sarà ispirato a The Long Halloween

Il fumetto The Long Halloween, secondo le fonti di Kevin Smith, sarebbe alla base del film The Batman con protagonista Robert Pattinson.

La rivelazione è stata fatta durante il più recente episodio del podcast intitolato FatMan Beyond e le fonti del filmmaker sembra siano piuttosto affidabili.

Per ora il regista di The Batman, Matt Reeves, non ha rivelato i dettagli del lungometraggio nonostante sia stato confermato che dovrebbero apparire villain iconici come Catwoman o il Pinguino. Kevin Smith ha ora dichiarato che una "fonte affidabile" gli avrebbe rivelato che il cinecomic dovrebbe trarre ispirazione da The Long Halloween, fumetto scritto da Jeph Loeb e illustrato da Tim Sale a partire dal 1996.

La storia potrebbe essere particolarmente adatta al progetto con protagonista Robert Pattinson perché è ambientato agli inizi della lotta contro il crimine a Gotham City, mostrando Bruce Wayne alle prese con le indagini su un misterioso killer chiamato Holiday e che entra in azione ogni mese. Batman cerca quindi di scoprire l'identità del criminale prima che ci sia un'altra vittima, oltre a dover fare i conti con gli scontri in corso tra le famiglie Maroni e Falcone. Tra le pagine appaiono villain come Poison Ivy, il Cappellaio Matto, l'Enigmista e molti altri.

Il regista Matt Reeves ha confermato che il film sarà per atmosfera vicino a un noir e mostrerà Bruce Wayne quasi in versione detective, elemento che nei precedenti lungometraggi non ha avuto molto spazio.

Per ora non c'è comunque alcuna conferma ufficiale per quanto riguarda gli eventi che verranno portati sul grande schermo a partire dal 25 giugno 2021.

