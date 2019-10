The Batman: per il ruolo di Catwoman Tessa Thompson e Lupita Nyong'o tra le candidate?

The Batman avrà presto una sua Catwoman e per interpretarla la Warner Bros. avrebbe pensato a Tessa Thompson, Lupita Nyong'o e altre 3 attrici.

Per il ruolo di Catwoman, in The Batman, esisterebbe una lista con su anche i nomi di Tessa Thompson e Lupita Nyong'o, oltre a quelli, meno famosi, di Gugu Mbatha-Raw, Alexandra Shipp e Logan Browning. Anche se sembra alquanto strano che la scelta alla fine possa ricadere su due attrici che recitano nell'universo Marvel.

Da qui nemmeno il bisogno di specificarlo: si tratta solo di un rumor, diffuso da

Thomas Polito di GWW, da non scartare ma neppure da considerare troppo verosimile.

Non ci sono dubbi sul fatto che Warner Bros. e il regista Matt Reeves adorerebbero lavorare con due star come Tessa Thompson e Lupita Nyong'o, ma il fatto che entrambe siano già due presenze del MCU (una nei panni di Valchiria, l'altra ha esordito in quelli di Nakia con Black Panther) rende la trattativa alquanto complicata. Soprattutto perchè i tempi di lavorazione di The Batman potrebbero andare a cozzare con gli impegni già presi per Thor: Love and Thunder, nel caso di Tessa Thompson (la Nyong'o, invece, avrà già concluso le riprese di Black Panther 2, in uscita nel 2020). Meno asperità, certamente, nel caso in cui la Warner dovesse scegliere una delle altre tre candidate come la nuova Catwoman.

Naturalmente sempre che si riveli fondato l'altro pettegolezzo su The Batman che ha aperto questa settimana di supposizioni: sembra infatti che a interpretare la femme fatale felina nel film con protagonista Robert Pattinson i produttori vogliano un'attrice di colore. Il responsabile del pettegolezzo intorno alla futura Selina Kyle è Justin Kroll, giornalista di Variety, che ha lanciato la bomba durante il podcast "My Mom's Basement". Sarà vero? Al momento gli unici interpreti realmente confermati sono Jeffrey Wright, che ha firmato per interpretare il commissario James Gordon, e naturalmente Robert Pattinson. The Batman, firmato da Matt Reeves, è atteso per il debutto in sala a giugno 2021.