Batman, l'addio di Ben Affleck: l'attore rinuncia al nuovo film

Francesco Bellu

La notizia era già nell'aria. Ora però arriva la conferma ufficiale: Ben Affleck non sarà più Batman. A dirlo è l'attore stesso durante la sua apparizione al Jimmy Kimmel Live! in occasione della promozione del suo prossimo film per Netflix, Triple Frontier. La decisione di abbandonare cappuccio, mantello e caverna arriva dopo la sua ultima apparizione come eroe di Gotham in Justice League.

Questo significa che Ben Affleck ha chiuso definitivamente con la DC Comics e il suo universo, compreso il prossimo film dedicato all'uomo pipistrello - The Batman - diretto da Matt Reeves. "Sì, ho deciso, ho provato a dirigerne una versione, ho lavorato con un ottimo sceneggiatore, ma non sono riuscito a trovare una mia quadra ideale. Non sono riuscito a decifrarlo. Così ho pensato che fosse arrivato il momento di permettere a qualcun altro di provarci, visto che hanno delle persone davvero in gamba". Nonostante questa decisione, l'attore ha mostrato comunque molto interesse per ciò che potrà succedere a quello che è ormai un suo ex personaggio. Su Twitter anzi, si è sinceramente emozionato sugli sviluppi che riguardano la pellicola di Reeves. "Sono eccitato per The Batman che uscirà nell'estate del 2021. Non vedo l'ora di vedere la visione di Matt Reeves prendere vita"; così aveva scritto, postando poi un nostalgico fotogramma di se stesso nei panni del Cavaliere Oscuro.

Batman, come ha spiegato lo stesso Reeves in una intervista su Entertainment Weekly racconterà una storia dalla forti tinte noir con protagonista un Bruce Wayne in versione da investigatore, un aspetto del personaggio che nei precedenti adattamenti era stato toccato solo in modo molto marginale perché si era incentrato più o sul suo carattere o sul suo rapporto con le proprie nemesi.