The Batman: Andy Serkis sarà Alfred e Colin Farrell Il Pinguino?

The Batman potrebbe avere nel proprio cast anche Andy Serkis e Colin Farrell, come rivela Variety grazie ad alcune fonti vicine alla produzione dell'atteso cinecomic con protagonista Robert Pattinson.

Warner Bros avrebbe scelto Andy Serkis per la parte di Alfred Pennyworth, il fidato maggiordomo di Bruce Wayne, mentre Colin Farrell starebbe concludendo le trattative necessarie a fargli accettare la parte del Pinguino.

Le riprese di The Batman dovrebbero iniziare tra qualche mese, come dimostra anche la foto in cui Robert Pattinson è ritratto mentre si allena.

Nel cast di The Batman ci saranno anche Zoe Kravitz nella parte dell'affascinante Catwoman, Jeffrey Wright che sarà il commissario Gordon e Paul Dano nel ruolo dell'Enigmista.

La regia del film è stata affidata a Matt Reeves e racconterà la storia di un giovane Bruce Wayne, alle prese con un caso da risolvere che metterà alla prova le sue capacità da detective e a confronto con nemici del calibro di Joker, Spaventapasseri, Bane, Poison Ivy, Catwoman e Ra's al Ghul.

