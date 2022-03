The Batman ancora in testa al box office italiano con oltre due milioni di euro

The Batman, Robert Pattinson è Bruce Wayne in una delle prime immagini del film

Il successo travolgente di The Batman al box office italiano non si arresta. Il film di Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni dell'Uomo Pipistrello incassa altri due milioni di euro arrivando a un totale complessivo di 6,8 milioni, un successo inaspettato perfino per una pellicola così attesa e ricca di star. Qui trovate la nostra recensione di The Batman, i cui incassi sono un altro passo verso la normalità vista l'ottima ricezione avuta dalla pellicola che rilegge in chiave diversa le gesta di uno dei supereroi più amati.

The Batman: 10 cose the potreste non aver notato

Al terzo posto, a sorpresa, troviamo il debutto di BTS - Permission To Dance On Stage, film concerto sulla band K-pop BTS che incassa 403.000 euro da 32 sale, ottenendo una media per sala di 12.500 euro.

Il K-pop coreano supera Uncharted, che è ora terzo con un incasso di 377.000 euro che lo portano a un totale di 5,6 milioni. Tom Holland e Mark Wahlberg continuano a mietere successi nell'avventurosa pellicola che racconta le avventure di Nathan Drake, come segnala anche la nostra [recensione di Uncharted (https://movieplayer.it/articoli/uncharted-recensione_26439/ "Uncharted, la recensione: predatori dell'avventura perduta"), che vede il giovane avventuriero impegnato in una pericolosa missione alla ricerca di un tesoro, accompagnato dal mentore Victor Sullivan(Mark Wahlberg). Nel cast anche Antonio Banderas e Tati Gabrielle.

Debutta la quarto posto la commedia di Massimiliano Bruno, C'era una volta il crimine, sequel di Non ci resta che il crimine con Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Giulia Bevilacqua, Ilenia Pastorelli, Edoardo Leo e Gianmarco Tognazzi. Poco meno di 300.000 euro di incasso da 422 sale per il film che stenta a decollare di fronte allo strapotere di The Batman. Qui trovate la nostra recensione di C'era una volta il crimine, che vede l'improbabile banda di criminali intenta a viaggiare indietro nel tempo fino al 1943 per rubare la Gioconda ai francesi.

C'era una volta il crimine, Massimiliano Bruno: "È un modo per prendere le distanze da chi vuole la guerra"

Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh è ora quinto con 223 mila euro di incasso che lo portano a 5,2 milioni di euro totali. Un vero successo per la pellicola diretta e interpretata da Kenneth Branagh con Gal Gadot, Armie Hammer, Annette Bening, Russell Brand e Letitia Wright. Come si legge nella recensione di Assassinio sul Nilo, Kenneth Branagh torna nei panni dell'iconico detective Hercule Poirot per risolvere un nuovo intricato delitto che si è consumato durante una crociera in Egitto.