Un filmato girato durante le riprese del sequel con Robert Pattinson mostra la preparazione di una scena funebre e riaccende le speculazioni sul destino di alcuni personaggi: tra i possibili nomi spuntano Alfred, il Pinguino e persino Bruce Wayne.

Le riprese di The Batman 2 sono tornate a far parlare di sé dopo la diffusione online di un video dal set che mostra la lavorazione di una scena ambientata durante un funerale. Un dettaglio apparentemente semplice, ma sufficiente a innescare una domanda inevitabile: chi è la persona che Gotham sta per accompagnare alla sepoltura?

The Batman 2, il video dal set alimenta le teorie dei fan

Le ipotesi dei fan si sono moltiplicate rapidamente. Tra i possibili defunti figurano Alfred Pennyworth, interpretato da Andy Serkis, Oswald Cobblepot, il Pinguino di Colin Farrell, e persino Bruce Wayne, ancora una volta affidato a Robert Pattinson. Non è escluso, tuttavia, che la sequenza appartenga a un ricordo del passato e mostri un funerale già noto nella storia della famiglia Wayne.

Il filmato circolato sui social documenta la preparazione di una cerimonia funebre per il nuovo capitolo diretto da Matt Reeves. La scena, almeno per quanto è possibile ricavare dalle immagini, non sembra accompagnata da particolari effetti spettacolari o sequenze d'azione: non sono stati individuati stunt o elementi che facciano pensare a un evento particolarmente movimentato.

Questo non chiarisce, naturalmente, l'identità della persona commemorata. La presenza di un funerale non significa necessariamente che il sequel sia destinato a eliminare uno dei protagonisti principali. Il primo The Batman, del resto, aveva già utilizzato una cerimonia di questo tipo per introdurre una delle sue sequenze più tese: il film si apriva con la morte del sindaco Don Mitchell Jr. e con il successivo attentato durante il funerale, quando una vittima dell'Enigmista, legata a una bomba, irrompeva nella cerimonia.

Per il nuovo episodio si potrebbe dunque trattare di un passaggio narrativo meno esplosivo, almeno sul piano visivo. Tra i nomi evocati dagli spettatori c'è quello di Alfred, già finito in grave pericolo nel film precedente. Una sua eventuale morte avrebbe un peso enorme per Bruce Wayne, anche se proprio il precedente attentato ai danni del personaggio rende la teoria tutt'altro che scontata.

Bruce Wayne potrebbe essere il personaggio destinato a morire?

La possibilità più radicale riguarda proprio il protagonista. Secondo alcune teorie, il funerale potrebbe segnare la morte di Bruce Wayne e diventare il modo scelto da Reeves per chiudere il percorso del suo Batman. Una prospettiva che si lega a due importanti cambiamenti emersi negli ultimi mesi e che hanno alimentato i dubbi sul futuro della saga.

The Batman: un'immagine promozionale

Il primo riguarda la guida dei DC Studios. James Gunn e Peter Safran sarebbero destinati a lasciare il posto a Jeremy Latcham, il cui insediamento ufficiale è previsto per il primo dicembre. La scelta, secondo le ricostruzioni circolate, ha spinto alcuni osservatori a interrogarsi sulla direzione che prenderà il nuovo corso della società e sulla possibilità che la serie cinematografica di Reeves arrivi alla propria conclusione.

Il secondo elemento è la nuova avventura professionale di Pattinson: l'attore è stato scelto per interpretare James Bond nel prossimo film di Amazon MGM Studios. A questa notizia si sono aggiunte indiscrezioni secondo cui potrebbe essere stato liberato dagli impegni previsti dal suo accordo iniziale con DC, che contemplava la partecipazione a tre film dedicati a Batman. I ritardi accumulati dal sequel avrebbero complicato i piani originari, mentre il ruolo di 007 apre per l'attore un altro impegno di grande portata.

Da qui nasce l'ipotesi che Pattinson possa non tornare a indossare il mantello del Cavaliere Oscuro dopo The Batman 2. Ma trasformare questa possibilità in una certezza sarebbe prematuro: né il video dal set né le indiscrezioni sul contratto dimostrano che il film si concluderà con la morte di Bruce Wayne.

Resta inoltre una spiegazione molto più semplice: la scena potrebbe essere ambientata prima degli eventi raccontati nel film. Tra le ipotesi circolate c'è quella di un funerale dedicato a Thomas e Martha Wayne, i genitori di Bruce, oppure a un altro personaggio la cui scomparsa appartiene al passato di Gotham.

Al momento, quindi, il filmato non permette di identificare il defunto né di stabilire se la sequenza anticipi un evento decisivo per la trama. Con l'uscita di The Batman 2 fissata per febbraio 2028, il pubblico dovrà probabilmente attendere ancora a lungo prima di scoprire a chi appartenga quel funerale. E, soprattutto, se dietro la cerimonia si nasconda davvero la fine di uno dei personaggi più importanti della saga.