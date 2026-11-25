Il Marvel Cinematic Universe si prepara a cambiare pelle. Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars rappresenteranno un passaggio decisivo per la continuità narrativa del franchise, ma Kevin Feige ha già lo sguardo rivolto a ciò che verrà dopo. In una nuova intervista concessa a Entertainment Weekly, il presidente dei Marvel Studios ha delineato le prospettive della prossima era, indicando con chiarezza quale sarà il suo principale punto di riferimento: gli X-Men.

Secret Wars sarà il punto di partenza per una nuova era

Feige ha ribadito che non ci sarà un riavvio completo dell'universo cinematografico Marvel. Il termine più adatto, secondo quanto aveva già spiegato in precedenza, è piuttosto reset: una riorganizzazione che permetterà di aprire nuove strade senza cancellare integralmente quanto raccontato finora.

Nell'intervista, Feige ha descritto Avengers: Doomsday come "il culmine di tutto ciò che è venuto prima". Il film sarà seguito da Avengers: Secret Wars, destinato a svolgere una funzione diversa e altrettanto importante: "Sarà a tutti gli effetti una piattaforma di lancio per i nostri film del 2028, il ventesimo anniversario del MCU, e darà inizio a un'era completamente nuova".

Il calendario già annunciato per quell'anno offre un primo indizio sulla direzione scelta da Marvel. A maggio 2028 arriverà X-Men, seguito a luglio dal nuovo Ghost Rider con Ryan Gosling e, a dicembre, da Black Panther III. Tre produzioni molto diverse, ma con una caratteristica comune: ampliano il raggio d'azione del franchise e introducono nuove possibilità narrative dopo la conclusione della Saga del Multiverso.

Non è casuale, quindi, che siano proprio gli X-Men ad aprire la programmazione del 2028. Feige ha sottolineato il peso della squadra nella storia dei fumetti Marvel e il potenziale che il suo ingresso nel MCU può offrire per gli anni a venire.

Wolverine, X-Force e gli altri gruppi: quante storie può raccontare il MCU?

"Gli X-Men sono estremamente importanti. Non bisogna sottovalutarne il peso", ha dichiarato Feige a Entertainment Weekly. Il dirigente ha ricordato come, nella storia editoriale Marvel, soltanto gli Avengers e Spider-Man possano essere considerati altrettanto centrali. In sessant'anni di fumetti, il gruppo mutante ha attraversato saghe, trasformazioni e storie capaci di alimentare un universo narrativo particolarmente vasto.

"Il potenziale per proseguire la nostra serie di film è praticamente illimitato, ora che abbiamo accesso agli X-Men", ha aggiunto. Una prospettiva resa possibile dall'acquisizione di 20th Century Fox da parte di Disney, che ha finalmente consentito ai Marvel Studios di utilizzare questi personaggi all'interno del proprio universo cinematografico.

La nuova produzione non dovrebbe limitarsi a riproporre le vicende già portate sul grande schermo. Feige ha infatti anticipato che il MCU potrà attingere a decenni di materiale editoriale, dando spazio a personaggi e archi narrativi che non hanno ancora trovato una vera trasposizione cinematografica. Un patrimonio decisamente più ampio rispetto alle storie già adattate, che potrebbe evitare di ripercorrere per l'ennesima volta trame come quella di Dark Phoenix.

Il film dedicato agli X-Men potrebbe essere soltanto il primo tassello di un progetto molto più esteso. La mitologia mutante comprende infatti numerose squadre e personaggi che potrebbero trovare spazio sia al cinema sia nelle serie televisive. Oltre al gruppo principale, tra le possibilità ci sono X-Force, Excalibur, Alpha Flight e X-Factor.

Anche Wolverine appare destinato a entrare nei piani futuri, sebbene l'articolo non riporti conferme ufficiali sul suo coinvolgimento nei prossimi progetti. La sua presenza, insieme a quella degli altri mutanti più celebri, rappresenterebbe una delle opportunità più evidenti per costruire nuove storie e mantenere vivo l'interesse del pubblico.

Per Marvel si apre così una fase nella quale gli X-Men potrebbero assumere un ruolo ben più ampio rispetto a quello di una singola saga cinematografica. Dopo anni in cui Avengers e multiverso hanno dominato la narrazione, il mondo mutante sembra destinato a diventare uno dei principali motori del franchise.