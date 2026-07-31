Robert Pattinson, la figlia lo chiama "papà Batman": "Adesso lo vede sempre così anche coperto di sangue"

Durante un'intervista al podcast "And the Writer Is...", la compagna dell'attore, Suki Waterhouse, ha raccontato un divertente episodio che riguarda la loro figlia di due anni, rivelando che la bambina ha trovato un nuovo soprannome per il padre.

Suki Waterhouse ha raccontato un simpatico retroscena sulla figlia di due anni avuta con Robert Pattinson. La bambina, vedendo spesso il padre in costume durante le riprese di The Batman Part II, ha iniziato a chiamarlo affettuosamente "Papà Batman". Questo perché Robert Pattinson è Batman anche tra le mura di casa ormai.

Videochiamate con Batman... coperto di sangue

Waterhouse ha spiegato che la piccola vede spesso Pattinson indossare il costume del Cavaliere Oscuro mentre sono in corso le riprese di The Batman Part II. "Adesso lo chiama "Papà Batman", perché è sempre vestito così... e lo sarà per i prossimi sette mesi."

Il sorriso di Robert Pattinson

L'attore è infatti impegnato sul set del sequel diretto da Matt Reeves, che lo vedrà tornare nei panni di Bruce Wayne. L'attrice ha raccontato anche un altro aneddoto legato alle riprese.

Secondo Waterhouse, Robert Pattinson parla regolarmente con la figlia anche quando è ancora truccato per le scene del film.

Proprio il giorno dell'intervista, la bambina avrebbe fatto una videochiamata con il padre mentre era completamente coperto di sangue finto. "Lei non sembra nemmeno farci caso."

Pur essendo molto riservato sulla sua vita privata, Pattinson negli ultimi anni ha parlato più volte dell'impatto che la paternità ha avuto sulla sua vita. In un'intervista rilasciata a Harper's Bazaar nel 2025 aveva raccontato quanto la nascita della figlia avesse cambiato il suo approccio al lavoro. "Da quando è nata mia figlia ha completamente trasformato il mio modo di affrontare il lavoro. Il giorno dopo sei una persona diversa."

Anche in una successiva conversazione con GQ aveva spiegato che diventare padre lo ha reso più tranquillo. "Sono molto più rilassato riguardo a tante cose. Quando è nata mi ha dato un'enorme quantità di energia."

L'attore ha aggiunto che oggi conduce una vita molto diversa rispetto al passato. "Prima passavo il resto dell'anno a capire dove fosse la festa. Adesso vado a dormire prestissimo. È quasi ridicolo."

Le riprese di The Batman Part II

Robert Pattinson è attualmente impegnato nelle riprese di The Batman 2, il nuovo capitolo della saga diretta da Matt Reeves.

The Batman, Robert Pattinson sul set

Nel cast figurano anche Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Jeffrey Wright, Colin Farrell, Andy Serkis, Charles Dance e Brian Tyree Henry. La lavorazione del film ha richiesto un impegno così intenso da costringere Pattinson a rinunciare anche al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce, celebrato a luglio, al quale Suki Waterhouse ha partecipato da sola.

Il sequel di The Batman avrebbe dovuto debuttare inizialmente nell'ottobre 2025, ma il film è stato rinviato una prima volta a causa degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori del 2023.

Nelle scorse settimane è arrivato un ulteriore slittamento: l'uscita nelle sale è ora fissata per il 18 febbraio 2028, aumentando ulteriormente l'attesa dei fan per il ritorno del Batman interpretato da Robert Pattinson.