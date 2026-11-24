Robert Pattinson potrebbe appendere il mantello di Batman molto prima del previsto. Il suo recente annuncio come nuovo interprete di James Bond ha riacceso le domande sul futuro del Cavaliere Oscuro, soprattutto considerando i lunghi ritardi che hanno accompagnato la lavorazione di The Batman: Part II. E adesso nuove indiscrezioni suggeriscono che il film atteso nel 2028 potrebbe essere l'ultimo con Pattinson nel ruolo e persino l'ultimo diretto da Matt Reeves.

I ritardi di The Batman: Part II e il contratto per il terzo film

A rilanciare lo scenario è stato Jeff Sneider, secondo il quale il secondo capitolo chiuderebbe l'esperienza del regista con il personaggio. Se l'indiscrezione fosse confermata, verrebbe meno anche l'ipotesi di vedere Robert Pattinson entrare nel DCU principale, possibilità di cui si era discusso dopo l'interesse attribuito a David Ellison e Skydance per l'attore.

Locandina di The Batman

Al momento, però, non ci sono annunci ufficiali né da parte di Warner Bros. né da parte di DC Studios. Si tratta di indiscrezioni da prendere con cautela, soprattutto perché il futuro della saga non è stato chiarito pubblicamente.

Il percorso del sequel è stato tutt'altro che lineare. Dopo il debutto del primo The Batman nel 2022, Reeves aveva immaginato una storia destinata a proseguire in una trilogia. Il ritorno di Pattinson nei panni di Bruce Wayne avrebbe dovuto concretizzarsi molto prima, ma la produzione ha accumulato rinvii e cambiamenti di calendario.

Il film, inizialmente previsto per ottobre 2025, è stato spostato prima a ottobre 2026 e successivamente a ottobre 2027. L'ultima data annunciata è febbraio 2028. Quando il sequel arriverà nelle sale saranno quindi trascorsi quasi sei anni dal primo capitolo.

Secondo quanto riportato da Cosmic Book News, fonti vicine a Skydance avrebbero inoltre sostenuto che Pattinson non sarebbe mai stato disposto a continuare a interpretare Batman senza Reeves alla regia. Un'indiscrezione che si accorderebbe con le precedenti notizie secondo cui i continui rinvii avrebbero permesso all'attore di svincolarsi dagli obblighi contrattuali relativi a un eventuale terzo film.

Anche in questo caso, non si tratta di informazioni confermate dai diretti interessati. Ma il quadro che emerge rende sempre meno scontata la prosecuzione della collaborazione.

La scelta di affidare a Pattinson il ruolo di 007 introduce un ulteriore elemento nella questione. Interpretare James Bond comporta un impegno considerevole, soprattutto se si considera che Amazon MGM potrebbe voler sviluppare la saga con una continuità produttiva diversa da quella che ha caratterizzato i film di Reeves.

Negli ultimi anni Pattinson ha alternato blockbuster e progetti d'autore, passando da The Batman a titoli come The Drama, The Odyssey e Primetime, tutti previsti nel 2026. La nuova responsabilità legata a Bond potrebbe però rendere complicato conciliare due franchise di queste dimensioni, specialmente se le rispettive produzioni dovessero sovrapporsi.

In precedenza erano circolate anche voci secondo cui Amazon MGM non sarebbe stata favorevole a consentire all'attore di interpretare contemporaneamente Batman e 007. Non esistono conferme ufficiali di un simile vincolo, ma la questione degli impegni contrattuali e dei calendari produttivi potrebbe avere un peso nelle decisioni future.

Il Reevesverse rischia di fermarsi dopo due film

L'eventuale uscita di scena di Reeves sarebbe una svolta anche per il progetto narrativo che il regista aveva costruito intorno a Gotham. Il primo film aveva introdotto un universo autonomo, distinto dalla continuità principale del DCU, poi ampliato dalla serie The Penguin. L'idea iniziale era proseguire quel percorso con altri capitoli cinematografici.

The Batman: Robert Pattinson sul set

Se le indiscrezioni dovessero rivelarsi fondate, The Batman: Part II diventerebbe il punto conclusivo di questa esperienza, senza arrivare alla trilogia immaginata in origine. Resterebbe inoltre da capire se DC Studios deciderà di affidare il personaggio a un nuovo interprete per inserirlo nell'universo condiviso.

Per adesso, l'unico appuntamento certo è il ritorno di Robert Pattinson sul grande schermo nel febbraio 2028. Tutto ciò che riguarda un terzo film, la permanenza di Reeves e un possibile passaggio dell'attore nel DCU resta legato a indiscrezioni non confermate. Il nuovo James Bond potrebbe aver cambiato gli equilibri, ma il destino del Batman di Pattinson non è ancora stato deciso pubblicamente.