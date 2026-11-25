A sedici anni dal primo storico capitolo, Claudio Bisio e Alessandro Siani si riuniscono sotto la regia di Luca Miniero. Bentornati al Sud arriverà nelle sale il 25 dicembre, nel pieno della corsa al botteghino. Intanto, Medusa ha rilasciato il primo trailer e le prime immagini.

Ecco il trailer di Bentornati al Sud, nuovo film della saga cinematografica iniziata nel 2010 con Benvenuti al Sud e proseguita nel 2012 con Benvenuti al Nord. La commedia di Natale, in uscita il 25 dicembre, è pronta a sfidare i due colossi, Avengers: Doomsday e il terzo capitolo di Dune. Sfida non facile e aspettative alte, con gli esercenti pronti agli straordinari. L'offerta rivale è infatti ampia: Jumanji: Open world, poi Ozpetek con Nella gioia e nel dolore e Salute! di Riccardo Milani. Considerando che Avengers al momento dell'uscita di Bentornati al sud è già in sala da nove giorni, mentre Dune: Parte 3 ne ha solo due di vantaggio rispetto alla commedia che segna il ritorno di una coppia molto amata: Claudio Bisio e Alessandro Siani.

La trama e il cast di Benvenuti al Sud

Le prime immagini del film diretto da Luca Miniero giocano sull'effetto nostalgia, sull'ironia e su un mondo decisamente cambiato, tra B&B e gentrificazione. Rritroviamo Alberto, ormai in pensione dalle Poste, che vive a Milano insieme alla moglie Silvia (Angela Finocchiaro) e al figlio ventiduenne Chicco (Alessandro Vighi). A Castellabate, invece, Mattia cresce il figlio adolescente Edinson (Giuseppe Pirozzi), mentre Maria Flagello (Valentina Lodovini) è ormai affermata all'estero.

Il problema sorge quando un robot soffia il lavoro a Mattia. In cerca di aiuto, richiama Alberto al Sud e lo coinvolge in un'impresa ambiziosa: trasformare una vecchia struttura del paese in un B&B. Un affare garantito, ma sullo stesso edificio hanno già messo gli occhi anche alcuni investitori svedesi.

Bentornati al Sud: una scena del film

I protagonisti

Oltre ai protagonisti, torna gran parte del cast storico: Nando Paone (Costabile piccolo), Giacomo Rizzo (Costabile grande), Nunzia Schiano (signora Volpe), Salvatore Misticone (signor Scapece), Enzo Casertano (il sindaco Don Ciccio), Fulvio Falzarano (Mario "ciaparatt") e Giovanni Esposito (Picone), affiancati dalle new entry Matteo Maiolani e Antonio Simeone (Vikingo). Le riprese si sono svolte principalmente a Castellabate - dove lo scorso 11 luglio Bisio ha ricevuto la cittadinanza onoraria al Castello dell'Abate - per poi toccare Roma e Milano.

Una sceneggiatura scritta a sei mani

La grande novità dietro le quinte riguarda la scrittura: per la prima volta nella trilogia, i due attori protagonisti firmano personalmente il copione. Il film nasce infatti da un soggetto di Alessandro Siani, che ha poi sviluppato la sceneggiatura a sei mani insieme a Claudio Bisio e Luca Miniero.