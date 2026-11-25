Ecco il trailer di Bentornati al Sud, nuovo film della saga cinematografica iniziata nel 2010 con Benvenuti al Sud e proseguita nel 2012 con Benvenuti al Nord. La commedia di Natale, in uscita il 25 dicembre, è pronta a sfidare i due colossi, Avengers: Doomsday e il terzo capitolo di Dune. Sfida non facile e aspettative alte, con gli esercenti pronti agli straordinari. L'offerta rivale è infatti ampia: Jumanji: Open world, poi Ozpetek con Nella gioia e nel dolore e Salute! di Riccardo Milani. Considerando che Avengers al momento dell'uscita di Bentornati al sud è già in sala da nove giorni, mentre Dune: Parte 3 ne ha solo due di vantaggio rispetto alla commedia che segna il ritorno di una coppia molto amata: Claudio Bisio e Alessandro Siani.
La trama e il cast di Benvenuti al Sud
Le prime immagini del film diretto da Luca Miniero giocano sull'effetto nostalgia, sull'ironia e su un mondo decisamente cambiato, tra B&B e gentrificazione. Rritroviamo Alberto, ormai in pensione dalle Poste, che vive a Milano insieme alla moglie Silvia (Angela Finocchiaro) e al figlio ventiduenne Chicco (Alessandro Vighi). A Castellabate, invece, Mattia cresce il figlio adolescente Edinson (Giuseppe Pirozzi), mentre Maria Flagello (Valentina Lodovini) è ormai affermata all'estero.
Il problema sorge quando un robot soffia il lavoro a Mattia. In cerca di aiuto, richiama Alberto al Sud e lo coinvolge in un'impresa ambiziosa: trasformare una vecchia struttura del paese in un B&B. Un affare garantito, ma sullo stesso edificio hanno già messo gli occhi anche alcuni investitori svedesi.
I protagonisti
Oltre ai protagonisti, torna gran parte del cast storico: Nando Paone (Costabile piccolo), Giacomo Rizzo (Costabile grande), Nunzia Schiano (signora Volpe), Salvatore Misticone (signor Scapece), Enzo Casertano (il sindaco Don Ciccio), Fulvio Falzarano (Mario "ciaparatt") e Giovanni Esposito (Picone), affiancati dalle new entry Matteo Maiolani e Antonio Simeone (Vikingo). Le riprese si sono svolte principalmente a Castellabate - dove lo scorso 11 luglio Bisio ha ricevuto la cittadinanza onoraria al Castello dell'Abate - per poi toccare Roma e Milano.
Una sceneggiatura scritta a sei mani
La grande novità dietro le quinte riguarda la scrittura: per la prima volta nella trilogia, i due attori protagonisti firmano personalmente il copione. Il film nasce infatti da un soggetto di Alessandro Siani, che ha poi sviluppato la sceneggiatura a sei mani insieme a Claudio Bisio e Luca Miniero.