Dopo anni di indiscrezioni e tentativi rimasti senza esito, il western di Rockstar Games potrebbe finalmente arrivare sullo schermo: secondo un nuovo rapporto, la società sarebbe disposta a valutare proposte per portare la saga al cinema o in televisione, ma il prezzo dei diritti sarebbe già da capogiro.

Il successo di Fallout su Prime Video e di The Last of Us su HBO ha dimostrato quanto i videogiochi possano diventare materiale prezioso per il cinema e la televisione. Eppure, tra le grandi proprietà intellettuali ancora lontane da Hollywood ce n'è una che da tempo alimenta le fantasie degli appassionati: Red Dead Redemption. Rockstar Games, che ha appena lanciato Grand Theft Auto VI dopo tredici anni di attesa, non ha mai avuto particolare bisogno di cercare fortuna altrove. I suoi giochi sono già una macchina da incassi. Ora, però, qualcosa potrebbe essere cambiato.

I diritti di Red Dead Redemption potrebbero costare almeno 100 milioni

Secondo un rapporto di Lesley Goldberg pubblicato su The Ankler, Rockstar sarebbe infatti più disponibile a discutere un adattamento di Red Dead Redemption per il cinema o la televisione, mentre continuerebbe a respingere le proposte di Hollywood per Grand Theft Auto. Una distinzione significativa, soprattutto considerando il valore raggiunto dalla saga western e l'interesse crescente dell'industria per le trasposizioni videoludiche.

La disponibilità a trattare non significa, naturalmente, che portare la serie sullo schermo sarà semplice o economico. Un agente che lavora con sceneggiatori specializzati nel settore videoludico ha raccontato a Goldberg che, in passato, per i diritti di sfruttamento della proprietà intellettuale si sarebbe parlato di una cifra minima superiore ai 100 milioni di dollari.

Una somma enorme, soprattutto perché riguarderebbe soltanto l'acquisizione dei diritti, prima ancora di mettere in piedi una produzione, scegliere il cast o girare una singola scena. Per avere un termine di paragone, nel 2017 Amazon spese 250 milioni di dollari per assicurarsi i diritti televisivi globali de Il Signore degli Anelli. Un investimento che dà un'idea della scala economica di queste operazioni, anche se si tratta di accordi differenti e non direttamente sovrapponibili.

Per il momento non sono stati indicati potenziali acquirenti, né risultano coinvolti studi, piattaforme o autori specifici. Anche l'eventuale formato resta da definire: Rockstar potrebbe valutare tanto un film quanto una serie televisiva.

Arthur Morgan e Dutch: perché una serie potrebbe funzionare

Tra i due capitoli della saga, Red Dead Redemption 2 offre un materiale particolarmente adatto a una narrazione seriale. Chi ha giocato all'avventura conosce bene il peso del rapporto tra Arthur Morgan, interpretato nel videogioco da Roger Clark, e Dutch van der Linde, doppiato da Benjamin Byron Davis. Il viaggio attraverso il West, le rapine e le fughe sono soltanto una parte dell'esperienza: il cuore della storia è il progressivo disincanto di Arthur nei confronti dell'uomo che ha considerato per anni una figura di riferimento.

La scoperta che Dutch non corrisponde all'immagine che si era costruito di lui offre un conflitto umano complesso, da sviluppare nel corso di più episodi. Una serie potrebbe seguire con calma l'evoluzione dei personaggi, lasciando spazio alle dinamiche della banda e al mondo che li circonda.

La storia potrebbe poi proseguire con una seconda stagione dedicata a John Marston, protagonista del primo Red Dead Redemption, collegando così i due capitoli della saga. È una possibilità narrativa suggerita dall'articolo, non un progetto già annunciato da Rockstar o da qualche società di produzione.

C'è anche un altro elemento che potrebbe rendere interessante l'operazione: il pubblico televisivo ha dimostrato di apprezzare i western, anche quando si allontanano dall'ambientazione contemporanea di Yellowstone. Le serie 1883 e 1923, entrambe nate nell'universo narrativo creato da Taylor Sheridan, hanno confermato che le storie ambientate nel West possono trovare spazio anche al di fuori del racconto moderno del Montana.

Non ci sono, tuttavia, indicazioni che Sheridan sia coinvolto nell'eventuale adattamento, né che sia già stato individuato un regista o uno studio interessato a portarlo avanti.

Per ora, dunque, Red Dead Redemption resta una possibilità concreta sul tavolo delle trattative, ma ancora lontana da un annuncio ufficiale. Rockstar sembra disposta ad ascoltare Hollywood, a patto che l'offerta sia all'altezza del valore della saga. E con una richiesta iniziale che supera i 100 milioni di dollari per i soli diritti, la prima vera sfida potrebbe essere trovare qualcuno disposto a pagare il prezzo.