The Batman 2, Scarlett Johansson rompe il silenzio sul suo ruolo misterioso: "Mi ha provocato angoscia"

L'attrice ha raccontato quanto sia stato complicato interpretare il misterioso personaggio affidatole da Matt Reeves, parlando di una vera e propria "angoscia esistenziale".

Entrare nell'universo di Batman si è rivelato più complicato del previsto per Scarlett Johansson. L'attrice, storica protagonista del Marvel Cinematic Universe, si prepara a passare alla concorrenza DC con The Batman: Parte II, il sequel diretto da Matt Reeves con Robert Pattinson nuovamente nei panni del Cavaliere Oscuro. Eppure, nonostante le riprese siano ormai vicine alla conclusione, resta avvolto nel mistero il personaggio che interpreterà.

Scarlett Johansson: "Il ruolo mi ha provocato un'angoscia esistenziale"

In una recente intervista a Entertainment Tonight, Johansson ha finalmente parlato della sua esperienza sul set, senza però svelare dettagli sull'identità del ruolo. Rispondendo a una domanda sui progetti che l'hanno maggiormente spinta fuori dalla propria zona di comfort, tra il sequel di Batman e The Exorcist: Martyrs, l'attrice ha indicato proprio il film di Reeves.

Un ritratto di Scarlett Johansson

Il motivo? Un personaggio particolarmente difficile da comprendere e costruire, che le ha provocato persino una certa inquietudine. Poi ha aggiunto: "Mi ha provocato molta angoscia esistenziale. Per qualche ragione è stato davvero difficile venirne a capo. Non so perché: forse dipendeva dal personaggio, dal momento della mia vita in cui mi trovavo o da quello che stava succedendo. In ogni caso, è stato difficile riuscire a decifrarlo".

Johansson non ha confermato nessuna delle ipotesi circolate finora, ma il riferimento alla complessità del personaggio ha già acceso nuove speculazioni tra gli appassionati.

Tra i nomi più ricorrenti nelle indiscrezioni figura Gilda Gold, moglie del procuratore distrettuale Harvey Dent, interpretato secondo le recenti fughe di notizie da Brian Tyree Henry. Altre teorie hanno invece suggerito che Johansson potrebbe vestire i panni di una versione femminile di Harvey Dent oppure addirittura di Poison Ivy.

L'ipotesi di Gilda Gold appare particolarmente interessante alla luce della possibile direzione narrativa del sequel. Nei fumetti DC, il personaggio ha un ruolo centrale nella celebre storia Batman: Il lungo Halloween. La donna, dopo aver scoperto i maltrattamenti subiti dal marito da parte del padre, finisce per perdere il controllo e diventa responsabile degli omicidi del serial killer noto come Holiday, sfruttando le informazioni raccolte da Harvey durante il suo lavoro di procuratore.

Se Reeves decidesse di riprendere elementi di questa vicenda, Johansson potrebbe trovarsi a interpretare un personaggio psicologicamente complesso, attraversato da fragilità, traumi e trasformazioni profonde. Una possibilità che potrebbe contribuire a spiegare le difficoltà raccontate dall'attrice, anche se al momento non esistono conferme che il film seguirà questa specifica traiettoria.

The Batman: Parte II, riprese verso la conclusione e uscita nel 2028

Il mistero sul ruolo di Johansson potrebbe durare ancora a lungo. La produzione del sequel si sta avvicinando alla conclusione, anche grazie al supporto di Steven Soderbergh, intervenuto per aiutare a portare avanti le riprese con il sostegno di DC Studios.

Scarlett Johansson sul set

La data di uscita attualmente prevista è il 18 febbraio 2028. Se il calendario verrà rispettato, è possibile che Warner Bros. mantenga segreta l'identità del personaggio di Scarlett Johansson ancora per diversi mesi, magari fino alle prime iniziative promozionali del prossimo anno.

Nel frattempo, l'attrice avrà altre occasioni per parlare dei suoi progetti in arrivo, tra cui Paper Tiger e Ray Gunn, entrambi attesi nel 2026, oltre a The Exorcist: Martyrs. Le interviste potrebbero offrire qualche ulteriore indizio sulla sua esperienza nel mondo di Gotham, ma per sapere davvero chi interpreterà bisognerà attendere una comunicazione ufficiale.