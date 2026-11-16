The Batman 2, le riprese si allungano fino al 2027: il set è a rischio? Cos’ha svelato Andy Serkis

Il ritorno di Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro si fa attendere ancora e ancora. La lavorazione di The Batman Parte II ha avuto un ulteriore slittamento e proseguirà anche nel 2027, oltre i tempi inizialmente previsti.

A confermarlo è stato Andy Serkis, che nei nuovi capitoli è Alfred, che ha rivelato di non aver ancora girato le proprie scene nel sequel di Matt Reeves. Una novità che riguarda anche Steven Soderbergh, chiamato a completare le riprese dopo il temporaneo allontanamento del regista.

The Batman 2, a che punto sono le riprese

Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne in The Batman

A quanto pare, dovremo aspettare ancora un po' prima di tornare a Gotham City. A raccontarlo è stato lo stesso Andy Serkis, che durante un'intervista a The Chris Evans Breakfast Show, su Virgin Radio UK, ha svelato di non aver ancora messo piede sul set del sequel nei panni del fedele maggiordomo di Bruce Wayne.

"Non ho ancora interpretato Alfred in questo film, perché le riprese sono state prolungate. Quindi inizieremo subito dopo Natale", ha spiegato l'attore.

Una conferma che cambia le prospettive sulla conclusione dei lavori di The Batman 2. Soltanto poche settimane fa, infatti, Robert Pattinson aveva lasciato intendere che il film fosse ormai quasi ultimato. Anche le informazioni circolate a fine ottobre parlavano di una produzione arrivata a circa due terzi del percorso, con appena sei settimane di riprese ancora in programma.

Il calendario, evidentemente, è cambiato e Serkis tornerà davanti alla macchina da presa soltanto dopo le festività natalizie. L'attore è impegnato anche nella regia di The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, il nuovo film ambientato nella Terra di Mezzo, ma dovrà trovare spazio per un'altra visita a Gotham.

Non è stata ancora comunicata una nuova data per la fine delle riprese, ma le parole di Serkis confermano che il set rimarrà attivo più a lungo del previsto.

Steven Soderbergh resterà più a lungo sul set di The Batman 2?

The Batman

Il prolungamento delle riprese riporta l'attenzione anche sulla particolare situazione dietro la macchina da presa.

A ottobre Matt Reeves aveva dovuto interrompere temporaneamente il proprio lavoro per occuparsi di una questione familiare. Warner Bros. e DC Studios avevano quindi annunciato il coinvolgimento di Steven Soderbergh, regista premio Oscar di Traffic e autore di Ocean's Eleven, per gestire le ultime settimane di riprese.

Quello che doveva essere un intervento relativamente breve sembra ora destinato a protrarsi nel nuovo anno. Ma quale sarà l'effettiva durata dell'impegno di Soderbergh? La collaborazione tra i due cineasti è stata impostata fin dall'inizio per garantire continuità al progetto. Reeves rimane il regista ufficiale del sequel e continuerà a supervisionarne la realizzazione.

Come già chiarito da Robert Pattinson in una precedente intervista, l'arrivo di Soderbergh rappresenta soprattutto un aiuto concreto al collega, senza modificare la direzione artistica del film.

Quando vedremo al cinema il nuovo capitolo

La domanda, naturalmente, riguarda adesso l'appuntamento con il pubblico. Nonostante il prolungamento dei lavori, Warner Bros. mantiene per il momento la data del 18 febbraio 2028 per l'uscita americana.

Il film ha già attraversato diversi cambiamenti di calendario e l'ulteriore estensione delle riprese potrebbe incidere sull'organizzazione della post-produzione. Al momento, però, non ci sono annunci ufficiali che facciano pensare a un altro rinvio.

Intanto cresce la curiosità per il cast, che accanto a Pattinson vedrà tornare Colin Farrell nei panni del Pinguino e Jeffrey Wright in quelli del commissario Gordon.

Tra le novità figurano Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Brian Tyree Henry e Charles Dance, mentre i dettagli sui rispettivi personaggi sono ancora in gran parte riservati.

Dopo il successo del primo The Batman, uscito nel 2022, le aspettative per il nuovo capitolo restano alte. Bisognerà attendere i prossimi aggiornamenti per capire quanto lavoro manchi davvero prima di salutare definitivamente il set di Gotham City.