Kevin Feige e Joe e Anthony Russo hanno raccontato il momento in cui l'interprete degli X-Men ha salutato la troupe, durante l'ultima giornata di riprese del film Marvel.

Per Patrick Stewart, Avengers: Doomsday rappresenta l'ultima apparizione cinematografica nei panni del Professor Charles Xavier. Una circostanza che rende particolarmente commovente il ricordo condiviso da Kevin Feige e dai registi Joe e Anthony Russo, tornati a parlare dell'ultimo giorno dell'attore sul set. Durante la conclusione delle riprese principali, Stewart avrebbe riunito la troupe per rivolgerle alcune parole, lasciando intuire che quella potesse essere la sua ultima esperienza davanti alla macchina da presa.

I fratelli Russo: "Ha lavorato duramente nonostante le difficoltà"

A raccontare l'episodio è stato Kevin Feige in un'intervista concessa a Entertainment Weekly. Il presidente dei Marvel Studios ha ricordato il momento in cui l'attore si è alzato per salutare le persone con cui aveva lavorato: "Si è alzato e ha tenuto un discorso alla troupe. Non sapevamo necessariamente che sarebbe stato il suo ultimo giorno su un set, ma in qualche modo ci stava facendo capire che lui pensava che lo sarebbe stato".

Patrick Stewart nei panni del Professor Xavier

Anche Anthony Russo ha ricordato quella giornata, descrivendo un'atmosfera particolarmente intensa. Durante la lavorazione, le condizioni di salute di Stewart erano già fonte di preoccupazione e sul set era difficile non rendersi conto della fatica che l'attore stava affrontando. "Era evidente che stesse lottando con la sua salute, eppure ha lavorato duramente per offrire una performance e una presenza importanti: per noi registi, per gli altri attori e per la troupe", ha raccontato il cineasta.

La dedizione di Stewart ha lasciato un segno profondo in chi ha condiviso con lui le riprese. Il suo ritorno nei panni di Xavier assume così un valore particolare, anche perché il film riunisce diversi interpreti della saga originale degli X-Men, riportando sullo schermo personaggi che hanno accompagnato il pubblico per decenni.

Professor X e Magneto di nuovo insieme in Avengers: Doomsday

Tra gli incontri più attesi ci sarà quello tra Charles Xavier e Magneto, interpretato ancora una volta da Ian McKellen. Joe Russo aveva già anticipato che la scena tra i due avrebbe avuto una forte componente emotiva, ruotando attorno al tema del perdono. Xavier, inoltre, rappresenterà una sorta di coscienza morale all'interno della storia.

Un ritratto di Patrick Stewart

Inizialmente a Stewart era stata proposta la possibilità di partecipare sia ad Avengers: Doomsday sia al successivo Avengers: Secret Wars. L'attore aveva però scelto di prendere parte soltanto al primo film, che diventerà così la sua ultima interpretazione sul grande schermo.

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 18 dicembre 2026. Per i fan, rivedere Stewart accanto a McKellen sarà inevitabilmente qualcosa di più di una semplice reunion: un ultimo incontro con due interpreti che hanno contribuito a definire l'identità cinematografica degli X-Men.