The Batman 2, Steven Soderbergh interviene per completare le riprese sostituendo Matt Reeves

Il regista di Traffic e Ocean's Eleven affiancherà la produzione nelle ultime settimane di lavorazione, mentre Reeves è ancora alle prese con una questione familiare.

Una situazione insolita per uno dei cinecomic più attesi dei prossimi anni: Steven Soderbergh interverrà nelle ultime settimane di riprese di The Batman 2 per aiutare a completare il film mentre Matt Reeves si occupa di una questione familiare. La notizia è stata confermata a Variety, che ha riportato anche le dichiarazioni ufficiali di DC Studios e dello stesso Soderbergh.

Steven Soderbergh sul set di The Batman 2

L'intervento non rappresenta un cambio definitivo alla regia: Reeves continuerà a lavorare al progetto, pur non essendo presente sul set durante la conclusione delle riprese principali. L'obiettivo è portare a termine le scene mancanti rispettando l'impostazione già definita dal regista, senza alterare la continuità del suo lavoro.

Locandina di The Batman

In una dichiarazione diffusa dallo studio, un rappresentante di DC Studios ha spiegato che Soderbergh si è offerto spontaneamente di intervenire, mosso dalla stima per il lavoro di Reeves. "Mentre Matt Reeves continua a occuparsi di una questione familiare in corso, Steven Soderbergh, ammiratore del suo lavoro, ha contattato Matt e interverrà, con il pieno sostegno di DC Studios, per aiutarlo a completare le ultime settimane di riprese principali di The Batman Part II", si legge nella nota.

La collaborazione coinvolgerà direttamente il regista, gli attori e la troupe. "Matt e Steven lavoreranno a stretto contatto con il cast e la squadra per realizzare la visione di Matt per il film", ha aggiunto lo studio.

Soderbergh ha ribadito di voler preservare l'identità del progetto, elogiando il primo The Batman per la sua coerenza stilistica e narrativa. "Ho trovato straordinario il lavoro di Matt Reeves su The Batman: era intenzionale, specifico e rigorosamente coerente. L'obiettivo è lavorare con Matt e il suo team per realizzare materiale che si integri perfettamente con quanto è già stato girato, così che Matt possa completare il suo film nel modo giusto", ha dichiarato.

Anche Reeves è intervenuto su X per chiarire che continuerà a seguire la produzione, pur senza essere fisicamente presente sul set durante questa fase conclusiva.

Perché Matt Reeves ha lasciato temporaneamente le riprese

La produzione di The Batman 2 era stata sospesa temporaneamente all'inizio di ottobre, quando Warner Bros. e DC Studios avevano comunicato che Reeves si sarebbe allontanato per affrontare una questione familiare. Lo studio aveva espresso il proprio sostegno al regista, senza fornire ulteriori dettagli sulla natura del problema.

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L'arrivo di Soderbergh consente ora di portare avanti le riprese principali mentre Reeves continua a occuparsi della situazione personale. Non sono stati comunicati cambiamenti sostanziali alla sceneggiatura o alla struttura del film, né indicazioni che facciano pensare a una sostituzione definitiva del regista.

Soderbergh, premio Oscar noto per Traffic, Erin Brockovich, Sesso, bugie e videotape e la saga di Ocean's Eleven, ha una lunga esperienza in produzioni di generi differenti. Tra i suoi lavori più recenti figurano The Christophers, Black Bag, Presence e John Lennon: The Last Interview.

Il secondo capitolo della saga di Matt Reeves ha già attraversato diversi rinvii. Annunciato al CinemaCon nel 2022, The Batman Part II era inizialmente previsto per il 2 ottobre 2026. La data è stata poi spostata al 1° ottobre 2027 e, nel giugno 2026, ulteriormente rinviata a febbraio 2028.

Robert Pattinson tornerà a interpretare Bruce Wayne, affiancato da Scarlett Johansson, Colin Farrell, Sebastian Stan, Andy Serkis e Jeffrey Wright. I dettagli della trama restano riservati.

Il primo The Batman, uscito nel marzo 2022, aveva presentato una versione più cupa e investigativa del Cavaliere Oscuro, ambientata in una Gotham City corrotta e violenta.