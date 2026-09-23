Robert Pattinson anticipa un cambiamento per The Batman 2: "Sarà una svolta rispetto al primo film"

L'attore torna a parlare del sequel di Matt Reeves e anticipa un film ancora più ambizioso di quanto avesse già anticipato, capace di cambiare direzione senza perdere l'atmosfera che aveva caratterizzato il primo capitolo.

Se il primo The Batman aveva già rappresentato una deviazione piuttosto netta rispetto alle precedenti versioni cinematografiche del personaggio, il secondo film potrebbe spingersi ancora oltre. Robert Pattinson non entra nei dettagli della trama, ma lascia intendere che Matt Reeves abbia in mente qualcosa di parecchio diverso per il ritorno del suo Bruce Wayne.

Differenze e svolte per The Batman 2

L'attore ne ha parlato in una recente intervista con Collider, descrivendo The Batman 2 come un progetto particolarmente ambizioso. E soprattutto usando un'espressione che lascia spazio a parecchie domande: una "vera svolta" rispetto al film del 2022.

The Batman: Robert Pattinson sul set

"È davvero ambizioso. Ho detto l'altro giorno che il primo era una versione diversa di un film su Batman, e questo è un'altra cosa. È una vera svolta rispetto al primo, ma in qualche modo mantiene alcuni elementi della sua atmosfera. Sembra qualcosa di davvero ambizioso e sono entusiasta di vedere come verrà", ha raccontato Pattinson.

Non è molto, ma è probabilmente quanto basta per capire che Reeves non sembra intenzionato a limitarsi a riproporre la formula del primo film cambiando soltanto la storia. Pattinson parla infatti di un approccio differente, pur precisando che alcuni degli elementi che avevano definito l'identità del primo capitolo resteranno.

Ed è proprio questo il punto più interessante dell'anticipazione. The Batman aveva costruito una Gotham estremamente cupa, con un Bruce Wayne ancora inesperto nel ruolo del vigilante e una storia che prendeva parecchio dal thriller investigativo e dal noir. Il sequel, almeno dalle parole del protagonista, dovrebbe conservare una parte di quella sensibilità, prendendosi però la libertà di spostarsi altrove.

Sei anni dopo il primo Batman di Pattinson

Per sapere in quale direzione Reeves abbia deciso di portare il personaggio bisognerà ancora aspettare. La trama di The Batman: Part II rimane infatti sotto stretto riserbo e, nonostante il film sia stato annunciato ormai nel 2022, i dettagli sulla storia sono ancora pochissimi.

The Batman, una scena

Una cosa, però, è certa: l'attesa sarà lunga. Il sequel arriverà nelle sale il 18 febbraio 2028, a circa sei anni dall'uscita del primo The Batman.

Nel frattempo il progetto ha attraversato una gestazione piuttosto lunga. Reeves ha completato la sceneggiatura nel giugno 2025, mentre il cast si è progressivamente ampliato. Al fianco di Pattinson sono attesi Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Brian Tyree Henry e Sebastian Koch, anche se non sono ancora stati resi noti tutti i dettagli sui loro personaggi.

La distanza temporale tra i due film aveva attirato l'attenzione anche di James Gunn. Il co-responsabile dei DC Studios aveva difeso i tempi di produzione del sequel ricordando che, soprattutto per i grandi blockbuster, intervalli di diversi anni tra un capitolo e l'altro non sono così insoliti.

Per Pattinson, comunque, la questione non sembra essere soltanto quella di aspettare il ritorno di Batman. L'attore lascia intendere che tutto quel tempo sia servito anche a costruire qualcosa che non assomigli semplicemente al film precedente.

E se The Batman era stato presentato come una nuova interpretazione del Cavaliere Oscuro, The Batman: Part II potrebbe essere il momento in cui quella versione del personaggio cambia ancora pelle.