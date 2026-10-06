The Batman 2, riprese ferme: Matt Reeves si allontana dal set per motivi familiari

Warner Bros. e DC Studios hanno messo temporaneamente in pausa la produzione del sequel con Robert Pattinson, mentre il regista Matt Reeves si è allontanato dal progetto per occuparsi di una questione familiare.

Nuovo stop per The Batman 2. La produzione del sequel con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro è stata temporaneamente sospesa mentre il regista Matt Reeves si prende una pausa per occuparsi di una questione familiare.

The Batman 2, un altro stop per il film con Robert Pattinson

A confermare la notizia è stato un portavoce del progetto, chiarendo che non si tratta al momento di un nuovo rinvio ufficiale del film. "La produzione di The Batman Part II è stata temporaneamente sospesa mentre Matt Reeves si concentra su una questione familiare. Matt ha il pieno sostegno di DC Studios e non vediamo l'ora di proseguire presto questo viaggio", ha dichiarato.

Una foto di Matt Reeves

Il sequel ha già attraversato una produzione particolarmente lunga prima ancora di arrivare nelle sale. Il primo The Batman, diretto da Reeves e interpretato da Pattinson, è uscito nel marzo 2022 e ha dato vita a una versione autonoma del personaggio rispetto al nuovo DC Universe guidato da James Gunn e Peter Safran.

Il secondo capitolo era inizialmente previsto per il 2 ottobre 2026, ma Warner Bros. aveva successivamente spostato l'uscita al 1° ottobre 2027. A luglio è arrivato un ulteriore rinvio, con la nuova data fissata al febbraio 2028.

Lo stop appena annunciato riguarda quindi una produzione che aveva già subito diversi cambiamenti di calendario, ma per ora non è stato comunicato alcun ulteriore spostamento della data di uscita. Oltre a Pattinson, il cast comprende Scarlett Johansson, Colin Farrell, Sebastian Stan, Andy Serkis e Jeffrey Wright.

James Gunn aveva già difeso i tempi del sequel

Quando era arrivato il primo rinvio, James Gunn aveva provato a ridimensionare le preoccupazioni legate all'attesa tra il primo film e il suo seguito. Il responsabile di DC Studios aveva sottolineato che intervalli molto lunghi tra due capitoli di una saga non sono insoliti per le grandi produzioni hollywoodiane. "Un intervallo di cinque anni o più è abbastanza comune per i sequel", aveva scritto Gunn, citando esempi come i sette anni trascorsi tra Alien e Aliens, i 14 anni tra Gli Incredibili e il suo seguito e i 13 anni tra il primo Avatar e Avatar: La via dell'acqua.

The Batman: Robert Pattinson sul set

Per The Batman, però, l'attesa si è progressivamente allungata anche per le ambizioni creative di Reeves e per l'evoluzione del progetto. Pattinson ha recentemente anticipato che il sequel non sarà semplicemente una ripetizione del film del 2022. In un'intervista con Collider, l'attore ha descritto The Batman Part II come un progetto molto più ambizioso e caratterizzato da una direzione sorprendente. "È così ambizioso. Ho detto l'altro giorno che il primo era una versione diversa di un film di Batman, e questo è un'altra versione", ha spiegato.

Secondo Robert Pattinson, il nuovo capitolo rappresenterà "una vera svolta rispetto al primo", pur mantenendo alcuni degli elementi che ne avevano definito l'atmosfera. "In qualche modo conserva elementi di quella sensazione, ma sembra davvero ambizioso e sono emozionato di vedere come verrà fuori", ha aggiunto.

Per il momento, dunque, la produzione si ferma per consentire a Reeves di affrontare la questione familiare. Warner Bros. e DC Studios hanno ribadito il proprio sostegno al regista e l'intenzione di riprendere il lavoro sul film non appena sarà possibile.