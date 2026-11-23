A due anni dall'annuncio del nuovo adattamento del romanzo di Bret Easton Ellis, il cineasta italiano ha comunicato che il film non è più in lavorazione: Guadagnino ha comunque elogiato la sceneggiatura firmata da Scott Z. Burns.

Patrick Bateman non tornerà sul grande schermo sotto la direzione di Luca Guadagnino. Il progetto di un nuovo adattamento di American Psycho, annunciato nell'autunno del 2024, sembra essere arrivato al capolinea. A confermarlo è stato lo stesso regista durante un'intervista al podcast Crew Call di Deadline, nel corso della quale ha chiarito di non essere più coinvolto nella produzione.

La sceneggiatura di Scott Z. Burns e il casting mai arrivato

Le sue parole non lasciano molto spazio alle interpretazioni: "Scott Z. Burns ha scritto una sceneggiatura fantastica. Purtroppo per me, in questo momento, non si farà". Una dichiarazione breve, che non chiarisce le ragioni della rinuncia né se Lionsgate abbia definitivamente accantonato il progetto.

La locandina di American Psycho

La notizia del coinvolgimento di Luca Guadagnino era emersa nell'ottobre 2024, quando Deadline aveva rivelato che il regista era in trattative finali con Lionsgate per dirigere il film. Alla sceneggiatura avrebbe lavorato Scott Z. Burns, mentre la produzione sarebbe stata affidata a Frenesy Films, con Sam Pressman, figlio del produttore del film originale Edward R. Pressman, coinvolto come produttore esecutivo attraverso Pressman Film.

Da quel momento, una delle questioni più discusse era stata l'identità del nuovo Patrick Bateman. Il personaggio, protagonista del romanzo pubblicato da Bret Easton Ellis nel 1991, era stato interpretato da Christian Bale nell'adattamento cinematografico del 2000 diretto da Mary Harron.

Tra i nomi circolati c'era quello di Patrick Schwarzenegger, che aveva manifestato pubblicamente interesse per la parte. Anche Drew Starkey, già diretto da Guadagnino in Queer, aveva raccontato di aver letto la sceneggiatura, definendola "fantastica". Nessuno dei due, tuttavia, era mai stato annunciato ufficialmente nel cast.

A complicare ulteriormente il percorso del film erano arrivate le dichiarazioni dello stesso Ellis. Nel febbraio 2026 lo scrittore aveva raccontato che diversi attori di alto profilo avevano rifiutato il progetto. Burns, nel frattempo, aveva completato una nuova versione della sceneggiatura dopo i rifiuti ricevuti dalla precedente.

Un nuovo American Psycho diverso dal film con Christian Bale

Ellis aveva anche anticipato che la nuova versione sarebbe stata "completamente diversa" dal film di Harron. Una prospettiva interessante, considerando quanto l'interpretazione di Bale sia diventata inseparabile dall'immaginario di Patrick Bateman.

Christian Bale in una scena di American Psycho

Il film del 2000 trasformava la storia del banchiere d'investimento newyorkese in una satira feroce della mascolinità, del culto dello status e dell'ossessione per l'apparenza. Accanto a Bale recitavano Justin Theroux, Josh Lucas, Chloë Sevigny, Reese Witherspoon, Jared Leto e Willem Dafoe.

Il romanzo di Ellis, attraverso la figura di Bateman, aveva costruito un ritratto grottesco di una società consumistica e narcisista, nella quale violenza, ambizione e superficialità si confondono dietro una facciata di perfezione. Un materiale che sembrava particolarmente adatto alla sensibilità di Guadagnino, già interessato a raccontare desiderio, ossessione e identità attraverso prospettive spesso disturbanti.

Per il momento, però, non resta che prendere atto delle parole del regista. Non è chiaro se Lionsgate proverà a rilanciare il progetto con un altro autore o se il nuovo American Psycho sia destinato a rimanere definitivamente nel cassetto. Di certo, la versione immaginata da Guadagnino e Burns non arriverà sullo schermo, almeno non nella forma annunciata due anni fa.