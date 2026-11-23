Il ritorno di Macaulay Culkin nei panni di Kevin McCallister è una di quelle notizie capaci di risvegliare immediatamente la nostalgia di milioni di spettatori (almeno millennials). A Hollywood si lavora infatti a un nuovo capitolo di Mamma, ho perso l'aereo, il classico natalizio che nel 1990 trasformò un bambino dimenticato a casa in una star mondiale. Eppure, non tutti sembrano convinti che riportare in scena il protagonista sia una buona idea.

Tra gli scettici c'è proprio Chris Columbus, il regista dei primi due film, che ha espresso forti perplessità sulla possibilità di realizzare un sequel dopo la morte di Catherine O'Hara, indimenticabile interprete di Kate McCallister. Le sue dichiarazioni, rilasciate a Variety, sono arrivate pochi minuti prima che emergessero i dettagli del nuovo progetto Disney. Una coincidenza che rende la vicenda ancora più curiosa.

Chris Columbus: "Catherine O'Hara era il 50% di Mamma, ho perso l'aereo"

Catherine O'Hara in una scena di Mamma, ho perso l'aereo

Per Chris Columbus, il successo di Mamma, ho perso l'aereo non si spiega soltanto con le trappole escogitate da Kevin, gli improbabili ladri interpretati da Joe Pesci e Daniel Stern o le disavventure del piccolo protagonista. A rendere speciale il film era soprattutto il rapporto tra madre e figlio, al centro di una storia che mescolava comicità e sentimenti.

"Catherine, come ho sempre detto, rappresentava il 50% di Mamma, ho perso l'aereo", ha dichiarato il regista, sottolineando come O'Hara e Culkin costituissero i due poli emotivi del racconto. Senza entrambi, secondo Columbus, verrebbe meno proprio l'elemento che ha permesso al film di conquistare generazioni di spettatori.

L'attrice, scomparsa nel gennaio 2026 all'età di 71 anni, aveva interpretato Kate McCallister nei primi due capitoli della saga, dando vita a una delle mamme più riconoscibili del cinema. Dalla disperata corsa per ritrovare Kevin fino al loro commovente ricongiungimento, il suo personaggio aveva regalato alla commedia una componente affettiva fondamentale.

Columbus ritiene quindi che l'occasione di riunire sullo schermo i due interpreti sia ormai svanita. Il regista non esclude però di collaborare nuovamente con Culkin, che continua a considerare un ottimo attore, anche in un progetto completamente diverso.

Cosa sappiamo del nuovo film con Macaulay Culkin

Macaulay Culkin in una scena del film

Nonostante le riserve di Columbus, Disney e 20th Century Studios hanno avviato lo sviluppo di un nuovo Mamma, ho perso l'aereo, con Macaulay Culkin pronto a riprendere il ruolo che lo ha reso celebre.

A occuparsi della sceneggiatura saranno Seth Rogen ed Evan Goldberg, coinvolti anche nella produzione attraverso la loro società Point Grey. Il progetto, ancora nelle prime fasi di lavorazione, nascerà da un'idea dello stesso Culkin.

Per l'attore si tratterebbe di un ritorno particolarmente significativo: dopo Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York, uscito nel 1992, non aveva più partecipato ai successivi capitoli cinematografici della saga, proseguita con altri protagonisti.

Al momento non sono stati comunicati una data di uscita o ulteriori dettagli sulla trama. In passato Culkin aveva immaginato un Kevin ormai adulto, alle prese con un figlio capace di rivolgergli contro le stesse trappole che lo avevano reso famoso.

Un'idea che potrebbe offrire alla saga una nuova prospettiva, anche se non è ancora confermato che diventerà il punto di partenza del film. Chris Columbus, intanto, non risulta coinvolto nella produzione. E le sue parole ricordano quanto sarà difficile riportare in vita la magia dell'originale senza uno dei suoi volti più amati.