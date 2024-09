The Batman 2, perché lo sceneggiatore di Terminator Zero non è stato accreditato per il primo film

Mattson Tomlin sta scrivendo il sequel di The Batman ma sorprendentemente non è stato accreditato per aver co-scritto anche il precedente

Nei crediti ufficiali di The Batman si legge che Matt Reeves e Peter Craig hanno scritto il film, tuttavia, Mattson Tomlin, showrunner di Terminator Zero, ha dato un contributo fondamentale alla sceneggiatura che, alla fine, un arbitrato della WGA ha deciso non essere sufficiente a fargli guadagnare un posto nei crediti.

Parlando con The Hollywood Reporter, lo sceneggiatore ha rivelato di aver saputo che non avrebbe ottenuto il credito per The Batman quando ha iniziato a lavorare a Terminator Zero. Come ci si poteva aspettare, questo lo ha fatto precipitare in "una sorta di crisi".

Ricordiamo che Terminator Zero è disponibile su Netflix dallo scorso weekend e si è guadagnato il plauso di pubblico e critica tanto da ottenere un punteggio altissimo sul noto aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes. Su queste pagine trovate la nostra recensione di Terminator Zero.

The Batman: Robert Pattinson insieme a Zoë Kravitz in una scena dal film

Reeves si è rivolto a Tomlin per la co-scrittura di The Batman II, e quest'ultimo ha dichiarato che non solo questo ha sanato ogni rancore, ma gli ha dato l'opportunità di mostrare al mondo cosa è in grado di fare nell'angolo dell'Universo DC dedicato al Crociato incappucciato. Lo scrittore ha esordito spiegando come si è sentito quando ha saputo che il suo nome non sarebbe stato legato a The Batman:

"Sì, sarò sincero. È stato doloroso. Ci avevo dedicato molto tempo e cuore. Mi sono divertito moltissimo a lavorare con Matt in quel primo film. E quando sono stato coinvolto, mi è stato detto: 'Senti, siamo così in ritardo in questo processo che probabilmente non ti verrà riconosciuto nulla'. Quindi nessuno mi ha fatto un brutto scherzo. Non sono stato fregato. Abbiamo finito per fare così tanto, non solo nel terzo atto, ma anche per aumentare il mistero e i primi due atti, che c'è stato un momento in cui ho pensato: 'Oh, aspetta, forse c'è una possibilità [di ottenere il credito]'. Ma è stato solo quello. E poi il mio nome è stato reso pubblico, il che è sempre una pessima idea. Quindi, sono stato associato a questa cosa".

L'autore ha poi raccontato come ha ottenuto il lavoro per scrivere il sequel, The Batman - Part II: "Il giorno dell'uscita del film, Matt Reeves e io abbiamo parlato al telefono per un'ora o due, e lui ha parlato del processo di realizzazione del film, e credo che abbia semplicemente elaborato l'esperienza che aveva vissuto. E ho avuto l'impulso di dire: 'Ok, mi chiederai di fare il sequel?', ma non l'ho fatto. Invece, mi è stato molto chiaro: voleva solo parlare di quello che aveva appena passato. E circa sei settimane dopo mi ha chiamato e mi ha detto: 'Allora, è il momento del sequel. Vuoi farlo fino in fondo questa volta?'".