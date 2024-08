Terminator Zero convince proprio tutti: punteggio perfetto su Rotten Tomatoes

Nella giornata di ieri ha fatto il suo debutto in streaming Terminator Zero, serie anime prodotta da Netflix e ambientata nel mondo del franchise creato da James Cameron, quindi è immediatamente arrivato anche il responso di Rotten Tomatoes.

Al suo esordio sul noto aggregatore di recensioni, la serie ha ottenuto un punteggio perfetto del 100% di reazioni positive. C'era già parecchia attesa verso questa nuova versione della storia dei Terminator, di Skynet e del giorno dell'apocalisse, e a quanto pare sembra non aver deluso le aspettative.

Non solo, anche il pubblico ha risposto positivamente, portando il punteggio dell'audience all'85%. Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di Terminator Zero, i cui episodi sono disponibili in streaming su Netflix.

Non è un caso che Netflix abbia scelto proprio il 29 agosto come data di uscita del nuovo anime. In Terminator 2 - il giorno del giudizio, infatti, il 29 agosto viene designato come il giorno in cui Skynet prende coscienza di sé, nel 1997, e la guerra totale che ne consegue tra macchine e umanità scatena una lunga e sanguinosa resistenza tra i cyborg che viaggiano nel tempo e i combattenti della resistenza umana.

Terminator Zero: il legame con Terminator 2: Il giorno del giudizio alimenta l'hype per la serie anime

Questo conflitto si estende fino ai primi decenni del XXI secolo, una lotta che costituisce la base di Terminator Zero, il nuovo anime in otto episodi di Netflix frutto della collaborazione tra Skydance e lo studio giapponese Production I.G.

Nella serie, il cui cast vocale comprende Timothy Olyphant e Rosario Dawson, un soldato viene inviato nel passato per cambiare il destino di un'umanità alle prese con l'incubo del passato e il suo impatto sul futuro. Il soldato arriva nel 1997 per proteggere uno scienziato di nome Malcolm Lee, che sta lavorando al lancio di un sistema di intelligenza artificiale per contrastare Skynet. Allo stesso tempo, un implacabile assassino del futuro dà la caccia a Malcolm, che è anche alle prese con il dilemma morale che la sua creazione presenta.