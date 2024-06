The Batman 2, arriva la conferma di Andy Serkis: le riprese a inizio 2025

Andy Serkis tornerà nel seguito di The Batman nel ruolo del maggiordomo Alfred Pennyworth e ha una notizia importante per tutti i fan del franchise diretto da Matt Reeves. The Batman 2 inizierà le riprese all'inizio del 2025, in previsione dell'uscita nelle sale nel 2026.

Serkis farà parte del ricco cast capitanato da Robert Pattinson, pronto ad indossare nuovamente l'iconico costume dell'Uomo Pipistrello per una nuova oscura avventura a Gotham City. Dopo l'ottimo riscontro del primo capitolo, ora l'attenzione è sul prosieguo della trama.

Anno nuovo

Ospite dell'ACE Superhero Comic Con 2024, Andy Serkis si è intrattenuto con i fan e ha parlato di alcune novità di The Batman 2, nonostante fosse impossibilitato a raccontare i dettagli. L'attore è fiducioso che la sceneggiatura possa essere brillante e che tornerà sul set nel gennaio 2025:"Fondamentalmente non so nulla del film se non che ho appena scoperto che probabilmente inizieremo le riprese all'inizio del prossimo anno. Quindi, se fate i conti, sarà un anno e mezzo dopo".

Andy Serkis è Alfred Pennyworth in The Batman

"So che Matt Reeves sta lavorando duramente alla sceneggiatura" ha proseguito Serkis "Conoscendo l'incredibile regista che è, posso solo supporre che sarà un'altra sceneggiatura brillante, perché quello che ha fatto con il primo film è stato davvero sorprendente. Ho adorato lavorare con Rob Pattinson, e non vedo l'ora di interpretare nuovamente Alfred".

Andy Serkis ha confermato che la sceneggiatura non è ancora del tutto pronta ma se le riprese dovessero iniziare davvero ad inizio 2025, Reeves avrebbe ancora un margine di tempo discreto per poter mettere a punto gli ultimi dettagli prima dell'avvio della produzione.

The Batman è stato co-scritto da Peter Craig e Matt Reeves, con un cast composto da Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne/Batman, Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth, Zoë Kravitz nel ruolo di Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano nel ruolo dell'Enigmista, Jeffrey Wright nel ruolo di James Gordon, John Turturro nel ruolo di Carmine Falcone e Colin Farrell nel ruolo di Oswald Cobblepot/Pinguino.