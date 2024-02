The Batman 2, Jeffrey Wright vorrebbe esplorare la vita privata di Gordon

Mentre è in attesa della sceneggiatura di The Batman 2, Jeffrey Wright ha dichiarato in una recente intervista che gli piacerebbe molto esplorare la vita privata del suo personaggio, il Commissario Gordon.

Nel corso di The Batman, abbiamo incontrato per la prima volta Wright nei panni del Commissario Gordon e qui abbiamo avuto modo di scoprire il suo rapporto con il Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson, di cui Gordon sembra l'unico a fidarsi. Tuttavia, la famiglia di Gordon è stata tenuta fuori dal quadro, vista anche l'enorme quantità di materiale narrativo presente nella pellicola di Matt Reeves.

Durante una chiacchierata con Discussing Film, Wright ha confessato di voler esplorare quel lato del personaggio:

"Beh, probabilmente non è una buona idea anticipare troppo Matt [Reeves]. Una delle cose di cui ho parlato un po' con lui è che, interpretando il ruolo, mi sono interrogato sulla sua vita privata e sulle persone che hanno il livello di responsabilità che ha lui, avendo quel volto pubblico di rettitudine e bontà. Mi chiedo cosa ci sia sotto il commissario Gordon, perché Batman indossa il suo mantello ma, per certi versi, anche Gordon indossa una maschera".

Wright ha continuato: "Gordon rappresenta in un certo senso la giustizia attraverso il suo tipo di rettitudine, non di santificazione, e mi chiedo cosa possa nascondersi dietro quella maschera, con i sacrifici che potrebbe dover prendere in considerazione perché dà così tanto a questo personaggio pubblico e al suo dovere civico. Qual è il peso di tutto questo su di lui, sotto la sua maschera? Sono domande che potrebbe essere interessante approfondire, ma vedremo. Non vedo l'ora di leggere e approfondire lo script, ma al momento ne so quanto voi. Ci arriveremo!".

The Batman 2 ha una data d'uscita fissata per il 3 ottobre 2025.